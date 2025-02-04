Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, передает пресс-пул Белого дома.

«Надеюсь, нам не придется использовать его слишком часто, я не рад этому», — заявил при подписании американский президент.

Ранее о том, что Трамп планирует подписать такой указ сегодня, сообщал Reuters. Американский чиновник рассказал агентству, что директива предписывает министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, включая санкции и механизмы принуждения в отношении тех, кто нарушает действующие ограничения. По словам собеседника Reuters, в рамках усилий по оказанию максимального давления администрация Трампа проведет кампанию, «направленную на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

По оценкам Управления энергетической информации США, в 2023 году экспорт нефти принес Ирану $53 млрд в 2023 году и $54 млрд годом ранее, передает Reuters. По данным ОПЕК, объем добычи нефти в Иране в 2024 году был самым высоким с 2018 года.

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