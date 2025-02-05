Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великим и благополучным»
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великой и благополучной страной», но не обладающей ядерным оружием. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я хочу, чтобы Иран был великой и благополучной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие», — заявил президент США.
Утверждения, что США, работая вместе с Израилем, собираются «разнести Иран вдребезги», он назвал «сильно преувеличенными».
«Я бы предпочел подтвержденное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно расти и процветать. Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой праздник на Ближнем Востоке, когда он будет подписан и завершен», — добавил Трамп.
Трамп накануне подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. Он отметил, что не рад этому и надеется, что применять его «слишком часто» не придется.
Директива предписывает министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, включая санкции и механизмы принуждения в отношении тех, кто нарушает действующие ограничения, рассказал Reuters американский чиновник. По словам собеседника агентства, в рамках усилий по оказанию максимального давления администрация Трампа проведет кампанию, «направленную на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».
Трамп применял стратегию «максимального давления» на Иран во время своего первого президентского срока, рассчитывая, что республика прекратит финансировать и готовить группы, которые США считают террористическими, и начнет исправлять ситуацию в области прав человека, писала The Wall Street Journal. Кроме того, Вашингтон пытается препятствовать разработке ядерного оружия Тегераном.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в декабре 2024 года предупредило, что Иран стал ближе к созданию ядерного оружия. The New York Times писала, что страна ищет способы получить его быстрее — за несколько месяцев, а не за год или больше — на фоне возвращения Трампа в Белый дом. При этом, по данным издания, иранский президент Масуд Пезешкиан стремится к переговорам с США.
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