Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией
Эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть, выяснил RTVI, в распоряжении которого оказались соответствующие листовки. Такая же информация в настоящее время размещена на сайте департамента полиции Эстонии.
«В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления», — говорится в сообщении.
По данным RTVI, листовки с таким предупреждением россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. В департаменте полиции предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров.
РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ России и Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике.
В конце ноября на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти уже тогда не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации. Как утверждали в эстонской погранслужбе, эти меры необходимы для «защиты национальной безопасности и общественного порядка» в стране.
Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два — для железнодорожного сообщения.
Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В то же время в Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.
Миграционный кризис на западных границах России продолжается уже несколько месяцев. Первой о закрытии погранпереходов с Россией объявила Финляндия. Сначала было закрыто несколько КПП, однако к декабрю власти приняли решение полностью перекрыть границу. Финские пограничники связали наплыв беженцев с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы. Российская сторона настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». «Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отмечал, что в Кремле не могут повлиять на решения Хельсинки, поскольку «как такового диалога» между Россией и Финляндией сейчас нет. «Мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — заявил Песков.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?