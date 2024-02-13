Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией

При выезде из Эстонии россиянам начали раздавать памятки с предупреждением о возможном закрытии границы. Таллин, как и финские власти, обвинял Россию в обострении миграционного кризиса, Москва подобные обвинения отрицала

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть, выяснил RTVI, в распоряжении которого оказались соответствующие листовки. Такая же информация в настоящее время размещена на сайте департамента полиции Эстонии.

«В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления», — говорится в сообщении.

По данным RTVI, листовки с таким предупреждением россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. В департаменте полиции предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров.

РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ России и Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике.

В конце ноября на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти уже тогда не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации. Как утверждали в эстонской погранслужбе, эти меры необходимы для «защиты национальной безопасности и общественного порядка» в стране.

Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два — для железнодорожного сообщения.

Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В то же время в Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.

Миграционный кризис на западных границах России продолжается уже несколько месяцев. Первой о закрытии погранпереходов с Россией объявила Финляндия. Сначала было закрыто несколько КПП, однако к декабрю власти приняли решение полностью перекрыть границу. Финские пограничники связали наплыв беженцев с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы. Российская сторона настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». «Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отмечал, что в Кремле не могут повлиять на решения Хельсинки, поскольку «как такового диалога» между Россией и Финляндией сейчас нет. «Мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — заявил Песков.