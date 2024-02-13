 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией

RTVI: россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией
При выезде из Эстонии россиянам начали раздавать памятки с предупреждением о возможном закрытии границы. Таллин, как и финские власти, обвинял Россию в обострении миграционного кризиса, Москва подобные обвинения отрицала
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть, выяснил RTVI, в распоряжении которого оказались соответствующие листовки. Такая же информация в настоящее время размещена на сайте департамента полиции Эстонии.

«В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз. Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления», — говорится в сообщении.

По данным RTVI, листовки с таким предупреждением россиянам раздавали при выезде из Эстонии через Нарву. В департаменте полиции предупредили, что в случае закрытия этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров.

РБК направил запрос в пограничную службу ФСБ России и Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике.

Захарова назвала объявление премьера Эстонии в розыск «только началом»
Политика
Мария Захарова

В конце ноября на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти уже тогда не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации. Как утверждали в эстонской погранслужбе, эти меры необходимы для «защиты национальной безопасности и общественного порядка» в стране.

Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два — для железнодорожного сообщения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В то же время в Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.

Миграционный кризис на западных границах России продолжается уже несколько месяцев. Первой о закрытии погранпереходов с Россией объявила Финляндия. Сначала было закрыто несколько КПП, однако к декабрю власти приняли решение полностью перекрыть границу. Финские пограничники связали наплыв беженцев с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы. Российская сторона настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». «Погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отмечал, что в Кремле не могут повлиять на решения Хельсинки, поскольку «как такового диалога» между Россией и Финляндией сейчас нет. «Мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны», — заявил Песков.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Яна Баширова
Эстония граница миграционный кризис мигранты Россия россияне
Материалы по теме
Захарова назвала объявление премьера Эстонии в розыск «только началом»
Политика
Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине
Политика
МИД выразил протест Эстонии из-за планов перезахоронить советских военных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Власти назвали самостроем загоревшуюся в Анапе одиннадцатиэтажку Общество, 22:54
ФСБ задержала жителя Пензенской области при попытке выехать на Украину Политика, 22:25
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 22:15
Российский борец греко-римского стиля Семенов стал чемпионом Европы Спорт, 22:12
Reuters узнал об отказе США от предложения России по миру на Украине Политика, 22:11
Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией Политика, 22:05
Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ Спорт, 21:42
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи Политика, 21:39
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и пробился в плей-офф КХЛ Спорт, 21:38
НТВ впервые ответил на планы Собчак подать иск Общество, 21:33
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 21:31
В горящей многоэтажке в Анапе частично обрушилась крыша Общество, 21:28
WADA уточнило количество приговоров россиянам из базы Родченкова Спорт, 21:27
Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет Спорт, 21:13