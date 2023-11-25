В Финляндии заявили об отсутствии прогресса в переговорах с Россией
Переговоры с Россией не помогли разрешить ситуацию с просителями убежища, заявила Пограничная служба Финляндии, сообщает Yle.
«Переговоры, однако, не привели к решению, позволяющему стабилизировать ситуацию или положить конец [прибытию просителей убежища без надлежащих документов]», — говорится в заявлении ведомства.
Российская сторона настаивает на соблюдении своего законодательства: у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе», приводит позицию России в своем заявлении финская погранслужба.
На границе России и Финляндии с 25 ноября остался открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области).
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