В Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы

Погранслужба Эстонии не исключила закрытие КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, который «сознательно направляет» Москва. Власти России подобные обвинения неоднократно опровергали

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эстония может временно закрыть свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, сообщает Департамент полиции и погранохраны республики.

В ведомстве подчеркнули, что в течение последних недель Россия «сознательно направляла» к границе иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.

«Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]», — говорится в обращении к выезжающим на территорию России гражданам.

Как указали в погранслужбе, эти меры необходимы для «защиты национальной безопасности и общественного порядка» в стране. «В случае закрытия пограничного пункта он будет закрыт для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», — заключили в ведомстве.

В конце ноября на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации. Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два КПП — для железнодорожного сообщения.

Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В то же время в Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.

На этой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии последнего из девяти КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Финские власти решили это сделать в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. По информации финских пограничников, российские коллеги пропускали беженцев на приграничную территорию без шенгенской визы.

МИД России называл эти обвинения «очень странными» и обещал принять ответные меры. Москва настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».

Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.