 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы

В Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы
Погранслужба Эстонии не исключила закрытие КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, который «сознательно направляет» Москва. Власти России подобные обвинения неоднократно опровергали
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эстония может временно закрыть свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, сообщает Департамент полиции и погранохраны республики.

В ведомстве подчеркнули, что в течение последних недель Россия «сознательно направляла» к границе иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Москва подобные обвинения неоднократно опровергала.

«Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]», — говорится в обращении к выезжающим на территорию России гражданам.

Как указали в погранслужбе, эти меры необходимы для «защиты национальной безопасности и общественного порядка» в стране. «В случае закрытия пограничного пункта он будет закрыт для всех пересекающих границу. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», — заключили в ведомстве.

В конце ноября на пограничном пункте в Нарве эстонские пограничники начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона». Власти не исключали закрытия КПП в связи с обострением миграционной ситуации.

Пункт пропуска в Нарве — самый популярный на границе двух стран. Всего КПП между Россией и Эстонией пять: пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два КПП — для железнодорожного сообщения.

Ранее закрытие границы с Россией не исключили и власти Латвии. По словам главы МВД Рихарда Козловскиса, такое решение будет принято, «если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности». В то же время в Литве для закрытия границ с Россией не увидели оснований.

Премьер Эстонии оценила идею высылать из страны за российское гражданство
Политика
Кая Каллас

Читайте на РБК Pro
Эмиссия выполнима. Что будет с дивидендами Positive Technologies
Как не переедать: пять работающих техник
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30

На этой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии последнего из девяти КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Финские власти решили это сделать в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. По информации финских пограничников, российские коллеги пропускали беженцев на приграничную территорию без шенгенской визы.

МИД России называл эти обвинения «очень странными» и обещал принять ответные меры. Москва настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».

Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эстония граница КПП Россия мигранты
Материалы по теме
ФТС сообщила о росте очереди из грузовиков на российско-литовской границе
Политика
В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с Россией
Политика
Песков предупредил о последствиях концентрации сил на границе Финляндии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 23:10
Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку Политика, 22:56
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 22:47
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 22:24
В Эстонии предупредили выезжающих в Россию о возможном закрытии границы Политика, 22:18
Израиль нанес 10 тыс. ударов по сектору Газа с начала войны Политика, 22:13
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 22:01
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Zivert станет новым наставником в шоу «Голос» Общество, 22:00
Израиль объявил о начале таких же мощных боев на юге Газы, как на севере Политика, 21:41
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 21:38
Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов Общество, 21:34
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 21:15
Подоляк заявил об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным Политика, 21:13
«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ с потасовкой и удалением Абаскаля Спорт, 20:58