Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году

Медведчук сообщил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев

Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев, служивших на Украине, и обвинил СМИ в распространении фейков о том, что он был обменян на «азовцев». Всего тогда Украина получила 215 человек, Россия — 56

Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Председатель совета движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью французской газете Omerta рассказал, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Текст интервью приводится на сайте движения «Другая Украина».

«Что касается якобы моего обмена на боевиков «Азова» (признан террористическим и запрещен в России. — РБК). То тут ситуация является несколько другой. На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десять иностранцев из общего списка», — сказал Медведчук.

Он обвинил СМИ в распространении фейков о том, что его обменяли на «азовцев». «Как были достигнуты договоренности обмена, я узнал только тогда, когда уже находился в Москве», — добавил политик.

Обмен Медведчука и российских военных на украинских пленных прошел в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года. Всего Украина получила 215 человек, в том числе пять командиров «Азова», а Россия — 56 человек.

По условиям обмена, командиры «Азова» должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. Однако после визита в Турцию в июле украинского президента Владимира Зеленского они вернулись на Украину. Нацгвардия объявила, что «Азов» восстановил свое существование и вернулся к выполнению боевых задач в Донбассе. В конце августа российские военные сообщали о боях с «Азовом».

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей, которое «никого не красит». Там также заявили, что это связано с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины на фронте.