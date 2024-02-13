 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году

Медведчук сообщил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев, служивших на Украине, и обвинил СМИ в распространении фейков о том, что он был обменян на «азовцев». Всего тогда Украина получила 215 человек, Россия — 56
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Председатель совета движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью французской газете Omerta рассказал, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Текст интервью приводится на сайте движения «Другая Украина».

«Что касается якобы моего обмена на боевиков «Азова» (признан террористическим и запрещен в России. — РБК). То тут ситуация является несколько другой. На самом деле меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК), иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десять иностранцев из общего списка», — сказал Медведчук.

Он обвинил СМИ в распространении фейков о том, что его обменяли на «азовцев». «Как были достигнуты договоренности обмена, я узнал только тогда, когда уже находился в Москве», — добавил политик.

WSJ раскрыла детали обменов Ярошенко и Медведчука
Политика
Константин Ярошенко

Обмен Медведчука и российских военных на украинских пленных прошел в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года. Всего Украина получила 215 человек, в том числе пять командиров «Азова», а Россия — 56 человек.

По условиям обмена, командиры «Азова» должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. Однако после визита в Турцию в июле украинского президента Владимира Зеленского они вернулись на Украину. Нацгвардия объявила, что «Азов» восстановил свое существование и вернулся к выполнению боевых задач в Донбассе. В конце августа российские военные сообщали о боях с «Азовом».

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей, которое «никого не красит». Там также заявили, что это связано с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины на фронте.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
обмен пленными Виктор Медведчук Военная операция на Украине Азов
Материалы по теме
WSJ раскрыла детали обменов Ярошенко и Медведчука
Политика
Медведчук назвал три условия разрядки конфликта на Украине
Политика
СБУ провела обыски у депутата Рады и соратника Медведчука Нестора Шуфрича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице Общество, 16:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 16:35
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина Политика, 16:35
Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году Политика, 16:33
Больной раком Эрикссон станет тренером команды легенд «Ливерпуля» Спорт, 16:29
Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года Инвестиции, 16:29
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 16:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил включить Шебекино в особую экономическую зону Политика, 16:11
ГД одобрила проект, обязывающий нотариусов сообщать наследникам о долгах Недвижимость, 16:11
С чего начинать тренировку, чтобы даже короткое занятие было эффективным Pro, 16:09
Главу первоуральского «Водоканала» задержали на совещании в прокуратуре Общество, 16:07
Трейдеры опционами поставили на биткоин выше $65 тыс. Крипто, 16:03
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти Политика, 16:03
Мосбиржа сообщила о переносе начала торгов акциями «Диасофт» Инвестиции, 16:01