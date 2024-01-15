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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария проведет мирную конференцию по Украине

Президент Амхерд: Швейцария готова провести мирную конференцию по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Швейцарию прибыл Зеленский, он выступит на форуме в Давосе. После встречи с ним президент страны Амхерд сообщила, что конфедерация готова провести по его просьбе мирную конференцию. Москва исключала переговоры на условиях Киева
Владимир Зеленский и Виола Амхерд
Владимир Зеленский и Виола Амхерд (Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters)

Швейцария готова организовать мирную конференцию по разрешению конфликта на Украине, сообщила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил ее об этом, передает газета Tages Anzeiger.

По ее словам, конфедерация поддерживает прочный и справедливый мир. Подготовку к конференции будет вести МИД страны.

Амхерд подчеркнула важность восстановления Украины и сообщила, что на эти цели в 2025–2028 годах Швейцария направит 1,5 млрд франков (более 150 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Президент напомнила, что в сентябре прошлого года Берн уже выделил на разминирование украинской территории и восстановление 100 млн франков (10 млрд руб.).

Зеленский поблагодарил Швейцарию за поддержку, в том числе в усилиях по поиску мирного решения конфликта и созданию международного трибунала. По мнению украинского лидера, участие 83 стран мира в переговорах по «формуле мира» Киева говорит о том, что они выступают против действий России. Он подчеркнул, что хотел бы присоединения к ним Китая.

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15 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Как пишет газета, Зеленский после встречи с Амхерд отправился на него. Издание Politico сообщало, что украинский президент намерен выступить с речью на форуме. «Он хочет, чтобы Украина была в центре всеобщего внимания», — пояснил собеседник Politico, близкий к офису президента.

Другой источник газеты говорил, что Зеленский может встретиться в рамках форума с китайскими чиновниками. Пекин направил многочисленную делегацию во главе с премьер-министром Ли Цяном. Россия на форуме не представлена.

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За день до этого в Давосе прошла встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира». В ней и приняли участие 83 страны, о чем упомянул Зеленский. Встреча завершилась без четкого плана, сообщал Bloomberg. В частности, Украина рассчитывала заручиться поддержкой своего мирного плана со стороны стран глобального Юга, но они пока проявляли сдержанную позицию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы к такому международному формату обсуждения конфликта на Украине, как встреча в Давосе, отметил, что Россия предпочитает достигать задач в сфере своей безопасности «мирными средствами», «но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария Украина мирные переговоры Давос Виола Амхерд
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