МИД удивился участию Швейцарии в поиске решения конфликта на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удивилась из-за сообщений о поиске Швейцарией мирного решения конфликта на Украине на дебатах в Совбезе ООН. Об этом она сказала в эфире на радио Sputnik.

«У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).

23 января в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на палестинских территориях у министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошел разговор со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«С российской стороны даны принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета», безоглядной поддержки Берном киевского режима. Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке», — говорится в сообщении российского МИДа по итогам встречи Лаврова и Кассиса.

Глава МИД Швейцарии в свою очередь заявил, что целью его встречи с российским коллегой было «налаживание диалога», чтобы продолжить поиск мирного решения. «Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти. <...> Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции, мы пытаемся быть полезными и найти способ [организовать мирные переговоры]. Это то, что мы изучаем в этот самый момент», — подчеркнул Кассис.

При этом он отметил, что участники встреч, где обсуждалась «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, признают, что далеко не все ее пункты могут послужить основанием для мирных переговоров.