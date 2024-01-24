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Военная операция на Украине ,  
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МИД удивился участию Швейцарии в поиске решения конфликта на Украине

Захарова заявила, что удивлена поиском Швейцарией решения конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удивилась из-за сообщений о поиске Швейцарией мирного решения конфликта на Украине на дебатах в Совбезе ООН. Об этом она сказала в эфире на радио Sputnik.

«У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

23 января в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на палестинских территориях у министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошел разговор со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«С российской стороны даны принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета», безоглядной поддержки Берном киевского режима. Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке», — говорится в сообщении российского МИДа по итогам встречи Лаврова и Кассиса.

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Глава МИД Швейцарии в свою очередь заявил, что целью его встречи с российским коллегой было «налаживание диалога», чтобы продолжить поиск мирного решения. «Мы находимся только в начальной точке подобных предварительных переговоров, призванных проверить, есть ли какие-то пути, по которым мы можем пойти. <...> Исходя из нашей гуманитарной, дипломатической традиции, мы пытаемся быть полезными и найти способ [организовать мирные переговоры]. Это то, что мы изучаем в этот самый момент», — подчеркнул Кассис.

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При этом он отметил, что участники встреч, где обсуждалась «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским, признают, что далеко не все ее пункты могут послужить основанием для мирных переговоров.

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Мария Захарова Швейцария Сергей Лавров Украина переговоры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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