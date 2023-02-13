В Варшаве разочаровались проектом десятого пакета санкций против России

Десятый пакет санкций будет включать ограничение на экспорт товаров на сумме более €10 млрд. По словам главы Еврокомиссии, он должен нанести удар по «военной машине» России

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Польша разочарована первоначальными предложениями по десятому пакету санкций против России, заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось радиостанции RMF FM.

«Это ниже того, что мы ожидали», — сказал Садось, уточнив, что новый пакет антироссийских мер не предусматривает санкции против «Росатома».

Посол отметил, что в проекте нет ограничений в связи с «принудительным усыновлением украинских детей», а «Газпром» не был исключен из системы UER (Upstream Emission Reduction), которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов углекислого газа (CO 2 ).

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе призывал включить атомную отрасль России и «Росатом», в частности, в санкционный список. 5 февраля он ввел против госкорпорации и других компаний ядерной отрасли санкции.

9 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет включать ограничение на экспорт товаров на сумму более €10 млрд, помимо этого в черные списки попадут «пропагандисты». Она ожидает, что новые ограничительные меры нанесут удар по «военной машине» России и «основам экономики» страны. Ранее глава Еврокомиссии говорила, что десятый пакет будет включать ограничения в сфере технологий, которыми пользуются в российском ВПК.

Последний пакет санкций Евросоюза против России — девятый — был принят в декабре 2022 года. В него вошли ограничения против 200 физических и юридических лиц, запрет на вложения в российскую горнодобывающую отрасль и другие санкции, коснувшиеся двух банков — МКБ и «Дальневосточного». Но главные санкции коснулись российской нефти: эмбарго на нетрубопроводные поставки в Европу и потолок цен $60 за баррель на поставки по морю в третьи страны.

По мнению российского руководства, санкции введены незаконно. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что ограничения повлияли на экономику России, однако она адаптируется к новым условиям и выстраивает отношения с новыми партнерами.