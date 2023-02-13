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Москалькова обратится в СК из-за видео с «казнью участника ЧВК «Вагнер»

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится в СК из-за видео с «казнью участника ЧВК «Вагнер»
По словам омбудсмена, необходимо проверять подлинность записей с «недопустимыми внесудебными казнями». Евгений Пригожин прокомментировал видео фразой «дети развлекаются»
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РБК, что намерена отправить в Следственный комитет обращение о подлинности видео, на котором предположительно показана казнь бывшего участника ЧВК «Вагнер».

«Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — сказала Москалькова.

Видеозапись была опубликована в телеграм-канале Grey Zone. В ней рассказывается, что некий Дмитрий Якущенко находился в зоне боевых действий, однако добровольно сдался в плен, а в дальнейшем говорил о желании воевать против российской армии.

Далее в кадре появился, как утверждается, сам Якущенко, который рассказал, что на одной из улиц Днепра получил удар, потерял сознание, а затем оказался в подвале. Дальше неизвестный ударил говорящего кувалдой.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою службу заявил в Telegram, что «не все так печально». «Дети развлекаются... Фильм про Якущенко больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло».

В ноябре прошлого года в этом же телеграм-канале была опубликована запись с Евгением Нужиным, который также воевал в составе ЧВК «Вагнер», а позже добровольно перешел на украинскую сторону. Его также ударили кувалдой по голове.

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Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Нужин по своей воле согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Он опроверг утверждения, что Нужин был похищен из Киева.

Пригожин в интервью военному корреспонденту Семену Пегову на вопрос о видео с кувалдой заявил, что не знает, о чем идет речь.

В ноябре прошлого года Пригожин говорил, что смотрел видео с Нужиным. «В данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть», — сказал он.

После появления записи с Нужиным проверкой видео с предполагаемым убийством занимались следственные органы. Татьяна Москалькова тогда подчеркивала, что «любая жестокость и противоправность требуют вмешательства государства». «Я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установлением истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала омбудсмен.

Тогда же члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России попросили Генпрокуратуру объяснить ситуацию с самосудом и вербовку заключенных для участия в боевых действиях на Украине, подчеркнув, что осужденных можно освободить досрочно только в случае амнистии, помилования или по УДО.

В свою очередь Пригожин направил заявление на имя генерального прокурора Игоря Краснова, в котором сообщил, что никто из сотрудников ЧВК «Вагнер» не участвовал в похищении или казни Нужина, которого назвал завербованным американской разведкой.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Татьяна Москалькова ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Военная операция на Украине ФСИН казнь Заключенные СК
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