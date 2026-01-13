Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране
Сейчас трудно предсказать, во что выльются массовые протесты в Иране, однако Брюссель продолжит поддерживать гражданское общество в этой стране, заявила на пресс-конференции в Германии глава евродипломатии Кая Каллас.
Транскрипт ее речи опубликован на сайте Европейской службы внешних связей ЕС.
Каллас спросили, согласна ли она с оценкой канцлера Германии о том, что до падения режима в Тегеране, может быть, остались дни или недели
«Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели», — ответила Каллас. Она привела в пример падения режима Башара Асада в Сирии, которое стало неожиданностью для всех.
«Очень часто такие режимы бывают очень, очень живучими. На самом деле, мы не знаем. То, что мы продолжаем делать, — это поддерживать гражданское общество, а также вводить новые санкции против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих», — продолжила Каллас.
«Но в конечном счете именно иранский народ должен принимать решения», — резюмировала она.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы