Политика⁠,
0

Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Сейчас трудно предсказать, во что выльются массовые протесты в Иране, однако Брюссель продолжит поддерживать гражданское общество в этой стране, заявила на пресс-конференции в Германии глава евродипломатии Кая Каллас.

Транскрипт ее речи опубликован на сайте Европейской службы внешних связей ЕС.

Каллас спросили, согласна ли она с оценкой канцлера Германии о том, что до падения режима в Тегеране, может быть, остались дни или недели

«Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели», — ответила Каллас. Она привела в пример падения режима Башара Асада в Сирии, которое стало неожиданностью для всех.

«Очень часто такие режимы бывают очень, очень живучими. На самом деле, мы не знаем. То, что мы продолжаем делать, — это поддерживать гражданское общество, а также вводить новые санкции против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих», — продолжила Каллас.

«Но в конечном счете именно иранский народ должен принимать решения», — резюмировала она.

Материал дополняется

