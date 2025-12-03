Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах
Шеф Пентагона США Пит Хегсет не знал о двух выживших перед вторым добивающим ударом по катеру, подозреваемому в наркотрафике в Карибском бассейне, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на заседании кабинета министров в Белом доме.
«Пит не знал, что вторая атака связана с двумя жертвами», — сказал Трамп. При этом республиканец добавил: «Могу сказать одно. Я хочу, чтобы эти лодки были уничтожены».
Сам Хегсет сказал, что «наблюдал за первым ударом», но в конечном итоге «не остался ни на час, ни на два» после него. Также шеф Пентагона заявил, что не было известно о двух выживших людях на катере, поскольку судно было охвачено огнем. «Это называется «туман войны», — сказал министр войны США.
«Мы всегда поддерживаем наших командиров », — сказал Хегсет, подчеркнув, что «они поступали правильно». Он имел в виду адмирала Фрэнка Брэдли, который, как утверждает Хегсет, отдал приказ о втором ударе по предполагаемому наркосудну 2 сентября.
О соответствующем приказе со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post (WP). В материале описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.
Глава Пентагона обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «защищающих родину».
В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).
