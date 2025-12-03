 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах

Дональд Трамп и&nbsp;Пит Хегсет
Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Шеф Пентагона США Пит Хегсет не знал о двух выживших перед вторым добивающим ударом по катеру, подозреваемому в наркотрафике в Карибском бассейне, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на заседании кабинета министров в Белом доме.

«Пит не знал, что вторая атака связана с двумя жертвами», — сказал Трамп. При этом республиканец добавил: «Могу сказать одно. Я хочу, чтобы эти лодки были уничтожены».

Сам Хегсет сказал, что «наблюдал за первым ударом», но в конечном итоге «не остался ни на час, ни на два» после него. Также шеф Пентагона заявил, что не было известно о двух выживших людях на катере, поскольку судно было охвачено огнем. «Это называется «туман войны», — сказал министр войны США.

Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Хегсета добить раненых
Политика
Пит Хегсет

«Мы всегда поддерживаем наших командиров », — сказал Хегсет, подчеркнув, что «они поступали правильно». Он имел в виду адмирала Фрэнка Брэдли, который, как утверждает Хегсет, отдал приказ о втором ударе по предполагаемому наркосудну 2 сентября.

О соответствующем приказе со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post (WP). В материале описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

Глава Пентагона обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «защищающих родину».

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

Егор Алимов
Дональд Трамп Пит Хегсет наркоторговля ракетный удар
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
