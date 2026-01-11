Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия
В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались. Рассказ ставшего свидетелем случившегося венесуэльского военного приводит New York Post.
По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты. «Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал очевидец.
Собеседник New York Post, который раньше служил в американской разведке, рассказал, что у США действительно есть оружие, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось. По его словам, нечто похожее использовали китайские военные в ходе приграничного конфликта с Индией в 2020 году.
Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась два часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По информации венесуэльских властей, в ходе событий начала января погибли 100 человек.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков