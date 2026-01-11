Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия

По словам военнослужащего, высадившиеся в Каракасе американцы применяли оружие, от которого начиналась боль в голове, а из носа шла кровь. По одной из версий, речь может идти о звуковом оружии

В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались. Рассказ ставшего свидетелем случившегося венесуэльского военного приводит New York Post.

По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты. «Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал очевидец.

Собеседник New York Post, который раньше служил в американской разведке, рассказал, что у США действительно есть оружие, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось. По его словам, нечто похожее использовали китайские военные в ходе приграничного конфликта с Индией в 2020 году.

Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась два часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По информации венесуэльских властей, в ходе событий начала января погибли 100 человек.