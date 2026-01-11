 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
По словам военнослужащего, высадившиеся в Каракасе американцы применяли оружие, от которого начиналась боль в голове, а из носа шла кровь. По одной из версий, речь может идти о звуковом оружии
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались. Рассказ ставшего свидетелем случившегося венесуэльского военного приводит New York Post.

По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты. «Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — рассказал очевидец.

Собеседник New York Post, который раньше служил в американской разведке, рассказал, что у США действительно есть оружие, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось. По его словам, нечто похожее использовали китайские военные в ходе приграничного конфликта с Индией в 2020 году.

Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле в ночь на 3 января. Она продолжалась два часа 20 минут. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По информации венесуэльских властей, в ходе событий начала января погибли 100 человек.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Венесуэла Николас Мадуро
Материалы по теме
Венесуэла ответила на заявление Госдепа США о нестабильности в стране
Политика
Трамп призвал отпущенных Венесуэлой заключенных помнить об операции США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты назвали ложью сообщения о российских кораблях у Гренландии Политика, 15:45
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Гонконге Спорт, 15:43
WSJ узнала, что передовая ракета Киева создана по советским руководствам Политика, 15:40
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Венесуэльский военный заявил об использовании США неизвестного оружия Политика, 15:09
Умер чемпион Олимпиады-1972 в тяжелой атлетике Киржинов Спорт, 15:09
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
КХЛ перенесла матч «Сочи» из-за проблем с вылетом в Санкт-Петербург Спорт, 14:39
Биатлонист Коновалов в 21 год выиграл масс-старт на чемпионате России Спорт, 14:37
Минобороны сообщило о попытке ВСУ установить свой флаг в Купянске Политика, 14:32
Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 14:27
Землю накрыла вторая с начала года магнитная буря Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Politico сообщило о возможности включения Гренландии в сделку по Украине Политика, 14:07