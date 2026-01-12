Как Венесуэла живет после ударов США. Фоторепортаж

Взрывы в Каракасе и других местах Венесуэлы произошли 3 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп вскоре сообщил об масштабном ударе по южноамериканской республике, а также захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его жены. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией.