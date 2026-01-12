Как Венесуэла живет после ударов США. Фоторепортаж
При атаках США в Венесуэле погибли десятки человек. Повреждения получила не только военная, но и гражданская инфраструктура, заявили власти республики. Улицы страны после американской операции — в фоторепортаже РБК
Взрывы в Каракасе и других местах Венесуэлы произошли 3 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп вскоре сообщил об масштабном ударе по южноамериканской республике, а также захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его жены. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией.
Власти Венесуэлы не опубликовали список погибших и приводят разные данные. По информации МВД, в результате атаки погибли 100 человек. Армия сообщала о гибели более 20 военных. Министерство обороны заявило, что проводит оценку ущерба, причиненного атакой.
Удары пришлись по военным объектам. На фото — уничтоженная зенитная установка на базе Ла-Карлота в Каракасе. Власти Венесуэлы заявили, что под атаки попали жилые дома и гражданские объекты.
Брат и сестра достают вещи из-под завалов после авиаудара США, разрушившего телевизионную и телефонную вышки. Обломки упали на их дом, убив соседку и ранив ее дочь, передает Reuters.
«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность», — заявил глава МИДа Иван Хиль Пинто 10 января. Все населенные пункты, транспортные пути, КПП и службы безопасности работают в обычном режиме, а венесуэльские военные находятся под контролем правительства, отметил он.
Жители ищут свои вещи среди обломков после удара США.
Житель Каракаса получил осколочное ранение, когда защищал семилетнего сына во время атаки американцев.
Фрагмент американской ракеты.
Друзья и родственники на похоронах 80-летней Розы Элены Гонсалес, погибшей во время американской операции.
Военнослужащие несут гроб во время похорон погиших солдат.
Члены семей и правозащитники протестуют перед тюрьмой «Геликоид» в Каракасе, где содержатся как обычные, так и политические заключенные. Они требуют продолжить освобождение политзаключенных после того, как председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес объявил об освобождении иностранных и венесуэльских заключенных.
Жилой дом в Каракасе после атаки.
Мужчины с портретом Симона Боливара в поврежденной квартире. Город Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра, недалеко от главного аэропорта Венесуэлы.
Во время марша с требованием освободить Мадуро. 8 января, Каракас.
На марше с требованием освободить Николаса Мадуро. 4 января, Каракас.
5 января в Нью-Йорке Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом. Присягу в качестве временного главы государства принесла вице-президент Делси Родригес.
