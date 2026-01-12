 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Как Венесуэла живет после ударов США. Фоторепортаж

Появились фотографии из Венесуэлы после ударов США
Сюжет
Захват Мадуро

При атаках США в Венесуэле погибли десятки человек. Повреждения получила не только военная, но и гражданская инфраструктура, заявили власти республики. Улицы страны после американской операции — в фоторепортаже РБК
Взрывы в Каракасе и других местах Венесуэлы произошли 3 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп вскоре сообщил об масштабном ударе по южноамериканской республике, а также захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его жены. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Взрывы в Каракасе и других местах Венесуэлы произошли 3 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп вскоре сообщил об масштабном ударе по южноамериканской республике, а также захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его жены. Политика и его супругу обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией.

Власти Венесуэлы не опубликовали список погибших и приводят разные данные. По информации МВД, в результате атаки погибли 100 человек. Армия сообщала о гибели более 20 военных. Министерство обороны заявило, что проводит оценку ущерба, причиненного атакой.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Власти Венесуэлы не опубликовали список погибших и приводят разные данные. По информации МВД, в результате атаки погибли 100 человек. Армия сообщала о гибели более 20 военных. Министерство обороны заявило, что проводит оценку ущерба, причиненного атакой.

Удары пришлись по военным объектам. На фото — уничтоженная зенитная установка на базе Ла-Карлота в Каракасе. Власти Венесуэлы заявили, что под атаки попали жилые дома и гражданские объекты.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Удары пришлись по военным объектам. На фото — уничтоженная зенитная установка на базе Ла-Карлота в Каракасе. Власти Венесуэлы заявили, что под атаки попали жилые дома и гражданские объекты.

Брат и сестра достают вещи из-под завалов после авиаудара США, разрушившего телевизионную и телефонную вышки. Обломки упали на их дом, убив соседку и ранив ее дочь, передает Reuters.
Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Брат и сестра достают вещи из-под завалов после авиаудара США, разрушившего телевизионную и телефонную вышки. Обломки упали на их дом, убив соседку и ранив ее дочь, передает Reuters.

«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность», — заявил глава МИДа Иван Хиль Пинто 10 января. Все населенные пункты, транспортные пути, КПП и службы безопасности работают в обычном режиме, а венесуэльские военные находятся под контролем правительства, отметил он.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

«В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность», — заявил глава МИДа Иван Хиль Пинто 10 января. Все населенные пункты, транспортные пути, КПП и службы безопасности работают в обычном режиме, а венесуэльские военные находятся под контролем правительства, отметил он.

Жители ищут свои вещи среди обломков после удара США.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Жители ищут свои вещи среди обломков после удара США.

Житель Каракаса получил осколочное ранение, когда защищал семилетнего сына во время атаки американцев.
Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Житель Каракаса получил осколочное ранение, когда защищал семилетнего сына во время атаки американцев.

Фрагмент американской ракеты.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фрагмент американской ракеты.

Друзья и родственники на похоронах 80-летней Розы Элены Гонсалес, погибшей во время американской операции.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Друзья и родственники на похоронах 80-летней Розы Элены Гонсалес, погибшей во время американской операции.

Военнослужащие несут гроб во время похорон погиших солдат.
Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Военнослужащие несут гроб во время похорон погиших солдат.

Члены семей и правозащитники протестуют перед тюрьмой «Геликоид» в Каракасе, где содержатся как обычные, так и политические заключенные. Они требуют продолжить освобождение политзаключенных после того, как председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес объявил об освобождении иностранных и венесуэльских заключенных.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Члены семей и правозащитники протестуют перед тюрьмой «Геликоид» в Каракасе, где содержатся как обычные, так и политические заключенные. Они требуют продолжить освобождение политзаключенных после того, как председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес объявил об освобождении иностранных и венесуэльских заключенных. 

Жилой дом в Каракасе после атаки.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жилой дом в Каракасе после атаки.

Мужчины с портретом Симона Боливара в поврежденной квартире. Город Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра, недалеко от главного аэропорта Венесуэлы.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Мужчины с портретом Симона Боливара в поврежденной квартире. Город Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра, недалеко от главного аэропорта Венесуэлы.

Во время марша с требованием освободить Мадуро. 8 января, Каракас.
Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Во время марша с требованием освободить Мадуро. 8 января, Каракас.

На марше с требованием освободить Николаса Мадуро. 4 января, Каракас.
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

На марше с требованием освободить Николаса Мадуро. 4 января, Каракас.

5 января в Нью-Йорке Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом. Присягу в качестве временного главы государства принесла вице-президент Делси Родригес.
Фото: Gaby Oraa / Reuters

5 января в Нью-Йорке Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед судом. Присягу в качестве временного главы государства принесла вице-президент Делси Родригес.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
