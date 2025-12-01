 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сенаторы США заподозрили главу Пентагона в военных преступлениях

Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Dita Alangkara / Reuters)

Высокопоставленные законодатели США выразили сомнения в законности действий министра обороны Пита Хегсета, который, по данным The Washington Post, мог отдать приказ уничтожить выживших членов экипажа судна, подозреваемого в перевозке наркотиков в Карибском море. Об этом сообщает Financial Times.

Сенаторы-демократы Тим Кейн и Марк Келли, а также конгрессмен-республиканец Майк Тернер назвали возможные действия Хегсета военным преступлением.

«Если эти сообщения правдивы, это явное нарушение законов войны [Министерства обороны], а также международных законов, касающихся обращения с людьми, оказавшимися в подобных обстоятельствах», — заявил Кейн.

Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море
Политика
Пит Хегсет

О приказе Хегсета «убивать всех» со ссылкой на источники сообщила The Washington Post (WP). По данным газеты, а рамках одного инцидента военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, в результате чего остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг эти сообщения и назвал их «сфабрикованными, подстрекательскими и уничижительными». Министр заявил, что удары направлены на борьбу с наркокартелями и законны по американскому и международному праву, а все действия одобрены военными и гражданскими юристами. Несмотря на это, как выяснила WP, комитеты сената и палаты представителей заявили, что усилят контроль над Пентагоном.

