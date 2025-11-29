Хегсет ответил на сообщения СМИ о его приказе «убивать всех»
Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал в Х сообщения СМИ об отданном им приказе «убивать всех» во время атак на корабли наркоторговцев у берегов Венесуэлы.
«Как мы говорили с самого начала и в каждом заявлении, эти высокоэффективные удары специально предназначены для того, чтобы быть »смертельными, кинетическими ударами», — написал он.
По словам Хегсета, цель американских состоит именно в том, чтобы остановить распространение наркотиков, уничтожив наркоторговцев. Глава военного ведомства обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «сражающихся за защиту родины».
О соответствующем приказе со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post.
Материал дополняется
