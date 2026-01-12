США пригрозили и дальше захватывать следующие из Венесуэлы танкеры

Венесуэлу будут покидать только те танкеры, которые одобрит Вашингтон, а суда без государственной принадлежности будут задержаны, заявили в Белом доме. В целом за последние недели США задержали пять танкеров с венесуэльской нефтью

Фото: US European Command / Reuters

Вашингтон продолжит захватывать танкеры, которые будут следовать из Венесуэлы без разрешения США, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляцию ее пресс-подхода вел C-Span.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп «четко дал понять», покинуть Венесуэлу смогут только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», — сказала она.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный 9 января в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. Южное командование США заявило, что военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford и задержали танкер «без происшествий».

Среди захваченных американскими военными танкеров оказался Marinera, который шел под флагом России. Судно, которое изначально называлось Bella‑1 и ходило под панамским знаменем, начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж танкера находится «под полноценным расследованием», и анонсировала уголовные обвинения «всем причастным».

МИД России сообщал, что на борту захваченного танкера были россияне. Ведомство потребовало от американских властей обеспечить достойное обращение с членами экипажа и не препятствовать их скорейшему возвращению домой. Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Трамп освободил двух россиян с захваченного судна.

The New York Times писала, что, несмотря на морскую блокаду США, группе судов на прошлых выходных удалось покинуть акваторию у берегов Венесуэлы. По данным издания, из 16 участвовавших в «побеге» танкеров только одно — M Sophia — было остановлено американскими силами в Карибском море. Бывший сотрудник по соблюдению санкций в Минфине США Дэвид Танненбаум назвал массовый выход судов «просчитанным риском».