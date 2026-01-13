 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Генштаба Британии назвал условие отправки войск на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава штаба обороны вооруженных сил Британии заявил, что не развернет войска на Украине после заключения мирного соглашения, если не будет уверен в их безопасности

Главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон заявил, что должен быть уверен в безопасности британских военных в случае их отправки на территорию Украины после окончания военных действий в рамках гарантий безопасности, передает Sky News.

Если такой уверенности не будет, развертывания войск не произойдет, сказал он.

Депутат от Консервативной партии Джесси Норман поинтересовался, будут ли британские войска, развернутые для контроля за мирным соглашением, хорошо оборудованы и подготовлены. В ответ Найтон заявил, что «нулевых рисков» в оперативной обстановке не бывает, и задача военного руководства — оценить их и убедиться, что «выгоды от развертывания войск перевешивают любые возможные риски».

В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

6 января в Париже лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер итогам заседания «коалиции желающих» подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. По словам Стармера, контингент сможет обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства страны и содействовать укреплению ее вооруженных сил. По данным Times, Париж и Лондон вместе смогут направить максимум 15 тыс. военнослужащих, что значительно меньше количества, которое предполагалось изначально.

МИД России называл планы Запада отправить миротворцев на Украину «фантазиями» и подчеркивал, что для Москвы неприемлемо появление там войск НАТО даже под чужим флагом. Президент Владимир Путин назвал иностранные войска, которые могут прибыть в соседнюю страну, законной целью для поражения.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания миротворцы Украина Военная операция на Украине
