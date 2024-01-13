 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

В столице Йемена Сане вновь раздались взрывы

Al-Mayadeen: столица Йемена Сана вновь оказалась под ударом
Сюжет
Война с хуситами

В северной части столицы Йемена Саны слышны взрывы, сообщил корреспондент Al Mayadeen. Глава отделения телеканала в Йемене заявил, что поступают сообщения о ракетных или авиаударах по авиабазе Аль-Дайлами, которая находится вблизи международного аэропорта Саны.

Телеканал Al Manara со ссылкой на местные источники и очевидцев сообщает, что в нескольких районах Саны и Хдейды произошли серии сильных взрывов. По словам источников канала, среди целей бомбардировки были авиабаза Аль-Дайлами, аэропорт Ходейда, а также береговые радары и пункты мониторинга.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США Политика, 04:25
В столице Йемена Сане вновь раздались взрывы Политика, 04:22
Посольство России в Латвии возмутилось высылкой военного пенсионера Политика, 03:51
В петербургском Александринском театре отменили спектакли по Акунину Политика, 03:35
Байден отказался считать удары по Йемену началом прокси-войны с Ираном Политика, 03:24
Аэропорт Архангельска возобновил работу после выкатившегося самолета Общество, 02:48
Хуситы атаковали танкер с российской нефтью Бизнес, 02:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти США подтвердили смерть американского блогера Лиры на Украине Политика, 02:08
В Пентагоне оптимистично оценили удары США по позициям хуситов Политика, 01:37
Блогера Александра Шпака объявили в розыск Политика, 01:18
Жителям Прикарпатья предложили отсрочку от мобилизации за фортификации Политика, 00:40
Киевские власти сообщили о работе ПВО Политика, 00:40
Небензя обвинил США в нарушении резолюции СБ ООН по Красному морю Политика, 00:23
Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой Политика, 00:08