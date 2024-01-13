В столице Йемена Сане вновь раздались взрывы

В северной части столицы Йемена Саны слышны взрывы, сообщил корреспондент Al Mayadeen. Глава отделения телеканала в Йемене заявил, что поступают сообщения о ракетных или авиаударах по авиабазе Аль-Дайлами, которая находится вблизи международного аэропорта Саны.

Телеканал Al Manara со ссылкой на местные источники и очевидцев сообщает, что в нескольких районах Саны и Хдейды произошли серии сильных взрывов. По словам источников канала, среди целей бомбардировки были авиабаза Аль-Дайлами, аэропорт Ходейда, а также береговые радары и пункты мониторинга.

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