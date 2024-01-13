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Война с хуситами ,  
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Байден отказался считать удары по Йемену началом прокси-войны с Ираном

Байден: удар в Йемене не означает начало прокси-войны США с Ираном
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Война с хуситами

Удары по позициям йеменских хуситов со стороны США и Великобритании не означает начало прокси-войны с Ираном, заявил американский президент Джо Байден во время разговора с журналистами. Его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, ведут ли США де-факто прокси-войну с Ираном, Байден ответил «нет», а затем добавил, что «Иран не хочет войны с нами».

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Фото:Amr Abdallah Dalsh / File Photo / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности организации по ударам по Йемену, что Вашингтон не хочет роста числа конфликтов на Ближнем Востоке. По ее словам, США стремятся «осуществить деэскалацию напряженности и восстановить стабильность в Красном море».

Российский коллега Томас-Гринфилд Василий Небензя отметил, что на Ближнем Востоке складывается критическая ситуация, а западные страны разрушают результаты усилий ООН и регионального посредничества по «внутрийеменскому урегулированию».

12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. Директор Объединенного штаба Дуглас Симс заявил, что американские и британские военные поразили 28 объектов.

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По итогам ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения. Байден, комментируя удары по позициям хуситов, заявил, что это пропорциональная и необходимая мера.

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Джо Байден США Йемен хуситы Совет безопасности ООН
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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