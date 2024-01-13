Байден отказался считать удары по Йемену началом прокси-войны с Ираном

Байден: удар в Йемене не означает начало прокси-войны США с Ираном

Удары по позициям йеменских хуситов со стороны США и Великобритании не означает начало прокси-войны с Ираном, заявил американский президент Джо Байден во время разговора с журналистами. Его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, ведут ли США де-факто прокси-войну с Ираном, Байден ответил «нет», а затем добавил, что «Иран не хочет войны с нами».

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета Безопасности организации по ударам по Йемену, что Вашингтон не хочет роста числа конфликтов на Ближнем Востоке. По ее словам, США стремятся «осуществить деэскалацию напряженности и восстановить стабильность в Красном море».

Российский коллега Томас-Гринфилд Василий Небензя отметил, что на Ближнем Востоке складывается критическая ситуация, а западные страны разрушают результаты усилий ООН и регионального посредничества по «внутрийеменскому урегулированию».

12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. Директор Объединенного штаба Дуглас Симс заявил, что американские и британские военные поразили 28 объектов.

По итогам ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения. Байден, комментируя удары по позициям хуситов, заявил, что это пропорциональная и необходимая мера.