Эрдоган заявил об угрозе превращения Красного моря в «кровавую баню»

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Президент Турции назвал их «непропорциональным применением силы» и отметил, что хуситы «очень успешно обороняются»

Фото: US Central Command / Reuters

США и Великобритания, которые в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, пытаются превратить Красное море «в кровавую баню», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, его слова приводит TRT Haber.

«Все эти действия являются непропорциональным применением силы. Эта непропорциональная сила используется Америкой точно так же, как Израилем в Палестине. Иран ищет способы защитить себя от всего этого. Англия уже предприняла шаги в этом процессе вместе с Америкой», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он узнает из «разных каналов», что хуситы «очень успешно обороняются».

Авиация и боевые корабли США и Британии ночью нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаки на торговые суда в Красном море. Центральное командование Соединенных Штатов заявило, что целью были радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет. По словам главы ВВС Центрального командования Алекса Гринкевича, Вашингтон и его союзники ударили более чем по 60 целям в 16 местах.

Video

Представители хуситов, в свою очередь, сказали, что под удары попали в том числе авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Саны, район рядом с международным аэропортом Ходейда на западе Йемена, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе, аэропорт в городе Абс на северо-западе. Представитель руководства группировки Абдулла бен Амер пригрозил атакой на базы США и Британии на Ближнем Востоке в случае продолжения ударов. Хуситы утверждают, что их атаки в Красном море были направлены на израильские суда и не угрожали мировому судоходству. Удары по Йемену они назвали «неоправданной агрессией» и пообещали также продолжить атаковать суда.

МИД Ирана назвал ночной удар по хуситам «произволом, нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны. Москва также осудила действия Вашингтона и Лондона. «С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.