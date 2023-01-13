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Советник Пушилина сообщил о формировании «серьезных кулаков» в Артемовске

Советник Пушилина сообщил о взятии Артемовска «в оперативное окружение»
Город взят российскими военными «в оперативное окружение», заявил Игорь Кимаковский

Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР находится «в оперативном окружении», заявил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне Кимаковский сообщал о «серьезном продвижении» российских войск близ Артемовска. При этом в ДНР считают правильным решение командования сосредоточиться на Соледаре, где российские военные, по его словам, достигли «серьезного тактического успеха».

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее Артемовска.

В ночь на 11 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы «взяли под контроль всю территорию Соледара», но в центре города еще идут бои. При этом он подчеркнул, что в штурме «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера».
Затем Минобороны сообщило, что военнослужащие ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. Вечером 11 января Пригожин объявил, что город «полностью освобожден» и его зачищают.

В Кремле в то же время сказали, что сейчас «не время останавливаться» и «потирать руки, хотя отметили, что в Соледаре и на других направлениях российские войска проделали «гигантскую работу» и совершили «героические действия».

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В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Бахмут и Соледар «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских военных.

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Теги
Елена Чернышова
ДНР Военная операция на Украине
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