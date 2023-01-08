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В Думе попросят СК завести дело против актера Смольянинова

Депутат Хамзаев попросит СК завести дело против актера Смольянинова
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой завести дело против актера Артура Смольянинова, заявившего, что если бы он принимал участие в боевых действиях на Украине, то выступал бы на стороне Киева. Об этом депутат сообщил «РИА Новости».

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (внесен в реестр иноагентов) с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — сказал он.

Депутат Яна Лантранова заявила агентству, что предложит Думе обсудить меры против артистов, выступающих против России. Она считает, что Смольянинов потерял связь со страной и теперь ему ближе «позиция противника».

Смольянинов («9 рота», «Утомленные солнцем 2») выступает против боевых действий на Украине. В октябре на него составили протокол о дискредитации российской армии и оштрафовали на 30 тыс. руб. Он уехал из России после начала военной операции.

В интервью изданию «Новая газета. Европа» в начале января он заявил, что если бы участвовал в боевых действиях, то выступал бы на стороне Украины. Он объяснил, что таким образом защитил бы одних своих «братьев» от других.

Теги
Артур Смольянинов Военная операция на Украине
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Политика
На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации армии
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