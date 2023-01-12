На «Новую газету» составили протокол по статье о дискредитации армии

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Таганский суд Москвы поступило административное дело против «Новой газеты», следует из данных в картотеке суда.

В карточке дела говорится, что протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Для юридического лица по этой статье предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова пояснила РБК, что протокол был составлен в 2022 году, но дошел до суда только сейчас. По ее словам, поводом для возбуждения дела стал текст Татьяны Брицкой, опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». В комментарии «Новой газете. Европа» она уточнила, что речь идет о тексте «Каков поп!» о протоиерее Андрее Ткачеве.

В сентябре Таганский суд Москвы оштрафовал издательский дом на 400 тыс. руб. по той же статье. Поводом стали материалы Александра Минкина, Андрея Колесникова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Кирилла Фокина, опубликованные в журнале «Новая рассказ-газета». Его запустили летом 2022 года после того, как сама «Новая газета» приостановила выпуск.

Осенью суд аннулировал свидетельства о регистрации «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты». Поводом для лишения лицензии «Новой газеты» стало то, что в 2006 году издание сменило учредителя, не предоставив в Россвязькомнадзор устав согласно требованию закона «О СМИ». Главный редактор, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов назвал решение «ничтожным, заказным, политическим». В случае с журналом суд посчитал, что «Новая рассказ-газета» не печатается больше года, хотя первый выпуск вышел в июле 2022 года.

Сайт «Новой рассказ-газеты» заблокировали спустя неделю после запуска на основании решения Генпрокуратуры. В ноябре 2022 года был заблокирован и сайт самой «Новой газеты».