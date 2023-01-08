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Клишас посоветовал не соревноваться с Киевом в нарушении прав граждан

Депутат Евгений Попов ранее предложил аннулировать паспорта «диванных стрелков», таких как актер Артур Смольянинов, который заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях на Украине, то выступал бы на стороне Киева
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

России не следует соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в ответ на предложение депутата Госдумы Евгения Попова аннулировать российские паспорта «условным смольяниновым».

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Ранее Попов выступил с инициативой аннулировать паспорта «диванных стрелков», таких как актер Артур Смольянинов, который заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях на Украине, то выступал бы на стороне Киева.

Депутат Госдумы напомнил, что подобным образом поступили США в отношении экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который обнародовал данные о тотальной слежке американских спецслужб за людьми.

По словам депутата, фразы актера, сказанные в интервью, нарушают права и свободы других граждан России. Попов счел неправильным наказывать за слова, но указал на то, что «если в словах содержится прямая угроза человеку или государству, то не стоит подменять понятия».

Ранее Смольянинов сказал в интервью главному редактору заблокированного в России издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову, что ничего, кроме ненависти, к гражданам России, поддерживающим спецоперацию на Украине, он не испытывает.

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Актер выступает против боевых действий на Украине с самого начала СВО. В октябре на него составили протокол о дискредитации российской армии и оштрафовали на 30 тыс. руб. Он уехал из России.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК России с просьбой завести дело против Смольянинова. Депутат Яна Лантранова предложит Думе обсудить меры против артистов, выступающих против России. По ее мнению, Смольянинов потерял связь со страной и теперь ему ближе «позиция противника».

Смольянинов известен по ролям в фильмах «9 рота», «Калашников», «Кто, если не мы», а также в сериалах «Самара», «Волк», «За час до рассвета» и «Тайный знак».

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Виктория Громова Виктория Громова
Андрей Клишас Евгений Попов Артур Смольянинов гражданство Россия Украина
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