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МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом

Захарова: Италия не может быть посредником в мирных переговорах, оказывая поддержку Киеву
Мария Захарова отметила, что с начала военного конфликта Италия заняла «недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию», а также продолжает оказывать Киеву военную помощь
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Италия не может быть посредником между Москвой и Киевом, так как помогает «киевскому режиму» и занимает агрессивную антироссийскую позицию. Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Марии Захаровой. О готовности Рима выступить в качестве гаранта мирного урегулирования на Украине заявила в конце декабря председатель совета министров Италии Джорджа Мелони.

По словам Захаровой, «очень странно» слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала военной спецоперации на Украине заняли «недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию», поддержали «кровавый киевский режим» и продолжают оказывать ему военную и военно-техническую помощь. «Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса», — заключила представитель МИДа.

Говоря о готовности Италии выступить гарантом, Мелони 29 декабря также сообщила о намерении приехать в Киев до 24 февраля 2023 года, потому что эта дата «подходит для того, чтобы сделать что-то на уровне «инициативы для мира». Тогда же премьер рассказала, что говорила об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению Мелони, чтобы «заставить» Украину и Россию сесть за стол переговоров, нужно продолжать поддерживать украинскую сторону. «Нравится вам это или нет, но это работа, направленная на то, чтобы положить конец этой войне: мы должны продолжать [поддерживать Украину], и в то же время все, что можно сделать <...>, должно быть сделано. Никто не любит войну», — рассуждала итальянский премьер.

Переговорщики Украины и России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашений. Среди условий для переговоров, о которых ранее говорила российская сторона, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил в ноябре, что Москва всегда была готова к диалогу, но Киев прервал его «по команде своих западных кураторов». В декабре Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на Украине. Москва это условие отвергает.

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В границах 1991 года в состав Украины помимо недавно присоединенных к России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей входит Крым.
Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, где более 96% участников высказались за его присоединение. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом
МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Италия переговоры Военная операция на Украине посредничество
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