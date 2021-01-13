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Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки

Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения от должности главы государства Дональда Трампа и отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции. Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет [министров] задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — говорится в письме, которое распространил Белый дом.

По словам Пенса, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее применение подобным образом «создало бы ужасный прецедент». Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности. «Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», — написал Пенс.

Материал дополняется.

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