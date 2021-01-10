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СМИ узнали о просьбе Трампа к союзникам в конгрессе помешать импичменту

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер ведут переговоры с союзниками в конгрессе, чтобы те препятствовали импичменту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Трамп через Кушнера призывает своих сторонников в законодательном органе критиковать возможный импичмент в социальных сетях. Как отмечает газета, накануне небольшая группа республиканцев опубликовала письмо, в котором призвала избранного президента Джозефа Байдена помешать процедуре импичмента.

Демократы представили проект импичмента Трампу за «разжигание мятежа»
Политика
Сторонники Трампа пытаются прорваться через полицейское оцепление у Капитолия перед заседанием конгресса США, на котором тот должен был утвердить результаты президентских выборов. 6 января 2021 года

Ранее конгрессмен от Демократической партии Джеймс Клайберн в эфире телеканала CNN заявил, что демократы из палаты представителей могут подождать до первых 100 дней пребывания в должности избранного президента Джо Байдена, чтобы направить в сенат любые статьи об импичменте президенту Дональду Трампу.

Накануне члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента Трампу. В документе демократы обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу» после , потребовав отправить действующего президента в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, сорвав заседания конгресса США. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский. 

Видео: Пул N3 / Telegram
Видео: Пул N3 / Telegram
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Одним из первых отправить Трампа в отставку предложил глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер. Объявить импичмент президенту также потребовала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, у США есть два пути: или вице-президент Майк Пенс воспользуется конституционной поправкой и возьмет власть в свои руки, или конгресс запустит процедуру импичмента.

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