СМИ узнали о просьбе Трампа к союзникам в конгрессе помешать импичменту

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер ведут переговоры с союзниками в конгрессе, чтобы те препятствовали импичменту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Трамп через Кушнера призывает своих сторонников в законодательном органе критиковать возможный импичмент в социальных сетях. Как отмечает газета, накануне небольшая группа республиканцев опубликовала письмо, в котором призвала избранного президента Джозефа Байдена помешать процедуре импичмента.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Джеймс Клайберн в эфире телеканала CNN заявил, что демократы из палаты представителей могут подождать до первых 100 дней пребывания в должности избранного президента Джо Байдена, чтобы направить в сенат любые статьи об импичменте президенту Дональду Трампу.

Накануне члены палаты представителей США от Демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента Трампу. В документе демократы обвинили Трампа в «подстрекательстве к мятежу» после , потребовав отправить действующего президента в отставку и запретить ему вновь баллотироваться на выборах главы государства.