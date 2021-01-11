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В конгрессе США обнародовали текст резолюции для импичмента Трампа

Действующего президента США обвиняют в подстрекательстве к восстанию. В палате представителей считают, что Трамп поставил под угрозу безопасность страны, а также предал доверие к себе, как к президенту
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, в которой президент обвиняется в подстрекательстве к восстанию, документ также распространил CNN.

В нем говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты».

По мнению авторов, Трамп своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции». В проекте также говорится, что президент препятствовал мирной передаче власти. «Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В документе сказано, что Трамп «месяцами» делал «неверные» заявления о том, что в ходе выборов были допущены массовые нарушения и призывал американцев не признавать официальные итоги голосования. Позже, на митинге в Вашингтоне, Трамп снова «ошибочно» заявил, что выиграл выборы, говорится в резолюции. Это вылилось в незаконные действия на Капитолийском холме, считают в палате представителей. Воодушевленные президентом, его сторонники ворвались в конгресс, сорвали сессию, разгромили внутренние помещения, убили сотрудника правоохранительных органов, сказано в документе.

СМИ узнали о просьбе Трампа к союзникам в конгрессе помешать импичменту
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<p>Дональд Трамп</p>

«Таким образом, президент Трамп гарантирует себе импичмент и судебное разбирательство, отстранение от должности и лишение права занимать любую почетную, доверительную или прибыльную должность в Соединенных Штатах», — сказано в резолюции.

Накануне спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник парламентарии нижней палаты начнут рассматривать резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от должности, используя 25-ю поправку к Конституции США. Она дает право признать президента неспособным исполнять свои обязанности с согласия вице-президента и большей части правительство.

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Избранный президент Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Трамп не годен для должности президента.

Срок президентства Трампа подойдет к концу через девять дней — на 20 января назначена инаугурация Байдена.

Автор
Мария Лисицына
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