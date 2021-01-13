В конгрессе США приняли резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа

Палата представителей предложила отстранить Трампа по 25-й поправке Конституции США, но Пенс отказался. Теперь в конгрессе будут голосовать за резолюцию, предусматривающую импичмент президента из-за «подстрекательства к мятежу»

Дональд Трамп и Майк Пенс (Фото: Susan Walsh / AP)

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа. Трансляция велась на сайте нижней палаты конгресса США.

Пенс заранее отказался от предложения палаты представителей применить 25-ю поправку к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. По его словам, эта поправка — не средство наказания и узурпации. Применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент», отметил вице-президент.

Он напомнил, что до окончания срока Трампа осталось семь дней. В связи с этим Пенс призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Сам Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска своего отстранения. По его мнению, использование 25-й поправки будет преследовать Джо Байдена и его администрацию, а «фальсификация импичмента» — это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США.