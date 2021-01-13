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Выборы президента США ,  
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В конгрессе США приняли резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа

Палата представителей предложила отстранить Трампа по 25-й поправке Конституции США, но Пенс отказался. Теперь в конгрессе будут голосовать за резолюцию, предусматривающую импичмент президента из-за «подстрекательства к мятежу»
Дональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс (Фото: Susan Walsh / AP)

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа. Трансляция велась на сайте нижней палаты конгресса США.

Пенс заранее отказался от предложения палаты представителей применить 25-ю поправку к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. По его словам, эта поправка — не средство наказания и узурпации. Применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент», отметил вице-президент.

Он напомнил, что до окончания срока Трампа осталось семь дней. В связи с этим Пенс призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Сам Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска своего отстранения. По его мнению, использование 25-й поправки будет преследовать Джо Байдена и его администрацию, а «фальсификация импичмента» — это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США.

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Фото:Jae C. Hong / AP

Полномочия Трампа истекают 20 января — в день инаугурации победившего на выборах в ноябре демократа Джо Байдена, однако политики в конгрессе считают необходимым сместить Трампа до этого срока. По мнению оппонентов Трампа, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса.

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Так как Пенс отказался созвать кабинет, чтобы сместить Трампа с должности, демократы продолжат добиваться импичмента президента на основании резолюции, опубликованной 11 января. Она ссылается на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США. По данным Politico, резолюцию об импичменте действующего президента поддержало большинство палаты представителей США.

Поводом для импичмента послужили беспорядки, прошедшие в Вашингтоне 6 января. В тот день конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым выборы выиграл Байден. Однако сторонники Трампа штурмовали Капитолий и сорвали заседание. В ходе столкновений демонстрантов и полицейских погибли пять человек.

Автор
Виктория Полякова
импичмент палата представителей США Майк Пенс Дональд Трамп
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