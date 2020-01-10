Противостояние власти и оппозиции в Абхазии

Сценарий 1. Силовой

Вариант силового сценария, то есть уличных столкновений сторонников действующей власти и оппозиции, вполне возможен, сказал РБК заведующий сектором Кавказа Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов. При этом «силовое развитие событий» может пойти по-разному, уточнил эксперт.

Сейчас президент Хаджимба «всеми силами» старается привлечь на свою сторону силовые структуры, чтобы они поддержали его. Если ему это удастся, то противостоять оппозиции будут силовики и армия, предположил Крылов, но это маловероятно: министерство обороны республики уже заявило, что в конфликте не участвует. В столкновениях вряд ли примут участие и правоохранительные органы, хотя они никаких заявлений не делали, сообщил РБК главный редактор местной газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Когда штурмовали президентский дворец, то они спокойно к этому отнеслись, бездействовали, — пояснил он. — Единственная силовая структура, которая может поддержать президента по факту, — это его собственная охрана».

Второй вариант «силового» сценария — это продолжение столкновений между сторонниками президента и оппозииции, «толпа на толпу», говорит Крылов. «Вариант, что стычки продолжатся, кажется более вероятным: это было уже в Абхазии, и не раз, — пояснил эксперт. — Второй вопрос в том, приведет ли подобный силовой сценарий к госперевороту». По мнению Хашига, ситуация в республике вряд ли перерастет в серьезное вооруженное противостояние. «Такой вариант не имеет никаких перспектив, потому что это маленькая республика, все друг друга знают, все родственники, друзья, знакомые, — уверен он. — Даже когда штурмуют президентский дворец — а это не в первый раз в абхазской истории происходит, — всегда обходятся без оружия, хотя оружие у всех есть».

Как часто в Абхазии захватывают президентский дворец Захват здания президентской администрации происходил в Абхазии в 2004-м и 2014 годах. В первый раз во дворец ворвались сторонники кандидата в президента Сергея Багапша. До этого сторонники его противника, Рауля Хаджимбы, захватили здание Верховного суда и потребовали провести перевыборы, так как их кандидат в ходе голосования проиграл. В 2014 году массовые протесты и захват правительственных зданий в Абхазии привели к отставке президента Александра Анкваба. Тогда конфликт обошелся без перестрелок и жертв.

Сценарий 2. Отставка Хаджимбы

Хаджимба мог бы уйти в отставку добровольно, чтобы снизить градус конфликта в Абхазии, сказал РБК Крылов. За такое решение проблемы проголосовал и республиканский парламент. Но это вряд ли произойдет — «пока президент к этому сценарию явно не готов», считает эксперт. Гораздо более вероятно, что власть в республике сменится демократическим путем, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, нынешняя ситуация в Абхазии является очень болезненной не только для республики, но и для России.

«На территории Абхазии находится российская военная база, и безопасность республики обеспечивает именно Россия, поэтому, конечно, все это нервирует Москву», — подчеркнул он. Главной причиной конфликта на деле является попытка абхазских кланов и групп влияния получить доступ к материальной помощи, которую Москва выделяет Сухуму, полагает эксперт.

В рамках утвержденной в прошлом году российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии республика в 2020-2022 годах получит из российского бюджета 4,5 млрд руб. По официальным данным, с 2008 года, когда Москва признала независимость республики, Россия вложила только в экономические проекты в ней более 20 млрд руб. Российские средства составляют около 50% бюджета республики.

«Россия не заинтересована в скандале вокруг этой помощи и потому постарается погасить конфликт, — уверен Суздальцев. — Нечто подобное ранее происходило и в Южной Осетии».

При этом внутренний конфликт в республике на руку Грузии, которая в ближайшее время «может резко активизироваться и вновь продемонстрировать свои амбиции на возвращение территорий», убежден эксперт. Поэтому Москва постарается максимально быстро погасить конфликт, стимулировав проведение новых выборов, полагает эксперт. Вероятнее всего, на них победит лидер оппозиции Алхас Квициния — бывший «герой войны», известный человек в республике, считает он. «Квициния очень популярен, он будущее Абхазии связывает с Россией и имеет более четкие цели, чем нынешняя власть, так что он в выигрышном положении», — резюмирует Суздальцев.

Крайне важно, что оппозиции удалось «продавить» смену состава кассационной коллегии по административным делам Верховного суда Абхазии, которая рассматривает жалобы на результаты выборов, указывает Хашиг. Это увеличивает шансы оппозиции на победу в следующей президентской кампании, если она состоится, считает он.

Сценарий 3. Соглашение власти с оппозицией

Говорить о том, что президент Абхазии точно покинет свой пост — в результате переворота или демократических выборов — рано, предупреждает Крылов. В 2000-х президент Абхазии Сергей Багапш сумел остаться у власти, предложив своему сопернику на выборах — Хаджимбе — пост вице-президента. «Подобный компромисс возможен и сейчас, — говорит Крылов. — Если две стороны договариваются о том, как они распределяют свои будущие роли, то на основе этого компромисса можно найти дальнейшее решение, будь то новые президентские выборы или инкорпорация оппозиции в действующую власть».