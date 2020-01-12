Парламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник

Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января. Об этом сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия.

Он заявил, что Хаджимба уже направил письмо на имя председателя парламента об отставке. После этого последует процедура выбора исполняющего обязанности президента, уточнил Кварчия.

Спикер также отметил, что с завтрашнего дня парламентарии начнут «приводить в порядок закон о выборах президента».

Вечером 12 января Рауль Хаджимба объявил о своей отставке. Заявление прозвучало на фоне акций протестов в центре Сухума. По Конституции возглавить страну должен премьер-министр Валерий Бганба.