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Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с Jaguar и Mercedes

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Что лучше делать, чтобы не заболеть

Козак исключил участие правительства в установке цен на нефть для Минска

В Турции заявили о договоренности с Россией о прекращении огня в Идлибе

СМИ узнали о возвращении в «Спартак» работавшего в штабе Карреры тренера

Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера

Украина допустила требование компенсаций за разбившийся в Тегеране Boeing

СБУ назвала главными версиями крушения в Тегеране теракт и ракетный удар

Минобороны сообщило свою версию сближения кораблей в Аравийском море

Иран предоставил Украине доступ к «черным ящикам» упавшего самолета

В Мексике ученик открыл стрельбу в школе