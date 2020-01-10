Политика , 10 янв, 22:01
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В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме
Алхас Квицинии и сторонники оппозиции
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК и назначил повторные выборы президента республики, передает «Спутник — Абхазия». Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы.
Как пишет «Спутник», итоги второго тура суд признал незаконными. В зале суда в момент провозглашения решения были сторонники оппозиции, которые отреагировали на постановление аплодисментами.
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