МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января. Об этом заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий и начале переговоров, призванных «положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну».
«В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон», — сообщили в МИД (цитата по ТАСС).
Ранее источники СМИ сообщали, что Хафтар уже прибыл в Москву, тогда как Сарадж должен прилететь в столицу России в понедельник. По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, целью встречи должно стать обсуждение урегулирования ситуации.
«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов.