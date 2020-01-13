МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Потрудился на свалку: как хирург выручает на переработке мусора ₽1,6 млрд Pro, 11:01 СМИ узнали об интересе «Ньюкасла» к футболисту «Спартака» Спорт, 11:00 Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области Общество, 10:52 В Астраханской области поезд задержался из-за бежавшего по путям верблюда Общество, 10:41 Эксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн Общество, 10:39 Софья Троценко — о рынке совриска и мотивации поколений Стиль, 10:37 Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана Политика, 10:34 «Однажды в Голливуде» стал лучшим фильмом по версии Critics Choice Awards Общество, 10:33 В Хабаровском крае ввели карантин в соцучреждениях после вспышки инфекции Общество, 10:12 Культурный гид: как достичь бессмертия Тренды, 10:08 Спецоценка условий труда: как обойтись без штрафа Pro, 10:07 Чужие документы: что делать, если инспектор перепутал права водителей Авто, 10:06 СМИ узнали об отказе продлить арест осужденного совладельца Нота-банка Общество, 10:03 Почему в 2020 году Bitcoin подорожает минимум на 100% Крипто, 10:01
Политика ,  
0 

МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

По данным российского внешнеполитического ведомства, лидеры противоборствующих в Ливии сторон примут участие в переговорах, которые пройдут в понедельник
Халифа Хафтар (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января. Об этом заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий и начале переговоров, призванных «положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну».

«В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон», — сообщили в МИД (цитата по ТАСС).

Ранее источники СМИ сообщали, что Хафтар уже прибыл в Москву, тогда как Сарадж должен прилететь в столицу России в понедельник. По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, целью встречи должно стать обсуждение урегулирования ситуации.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов.

С инициативой о прекращении огня в Ливии Путин и Эрдоган выступили 8 января. 12 января Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня, позднее ее примеру последовало и ПНС. После объявления перемирия обе стороны обвинили противника в нарушении его условий.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ливия, Халифа Хафтар, МИД
Материалы по теме
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Политика
Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии
Политика
Путин поддержал идею Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter