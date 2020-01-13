МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

По данным российского внешнеполитического ведомства, лидеры противоборствующих в Ливии сторон примут участие в переговорах, которые пройдут в понедельник

Халифа Хафтар (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января. Об этом заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий и начале переговоров, призванных «положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну».

«В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон», — сообщили в МИД (цитата по ТАСС).

Ранее источники СМИ сообщали, что Хафтар уже прибыл в Москву, тогда как Сарадж должен прилететь в столицу России в понедельник. По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, целью встречи должно стать обсуждение урегулирования ситуации.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов.