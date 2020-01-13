Хафтар и Сарадж встретятся в Москве для подписания соглашения о перемирии

Халифа Хафтар (первый слева) и Фаиз Сарадж (второй справа) (Фото: Etienne Laurent / AP)

Лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут в ближайшее время встретиться в Москве для обсуждения с российскими властями урегулирования ситуации в североафриканской стране. Об этом заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, передает «РИА Новости».

По его словам, глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж приедет в Москву вместе с руководителем Высшего госсовета ПНС Халедом Мишри. В свою очередь командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приедет в российскую столицу в сопровождении спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салеха.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», — сообщил Деньгов. При этом он отметил, что пока остается неизвестным, будут ли Сарадж и Хафтар встречаться лично. Как заверил руководитель контактной группы, по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством.

Информацию о визите Хафтара и Сараджа в Москву также сообщил ливийский информационный портал «Akhbar Libya 24», ссылаясь на СМИ, лояльные ПНС. По его сведениям, оба прибудут в Москву в понедельник, 13 января.

По данным «Коммерсантъ», Хафтар уже прибыл в Москву для участия в переговорном процессе. Об этом изданию сообщил неназванный источник. Также о прибытии Хафтара в столицу России заявил «РИА Новости» ливийский информированный источник. «Халифа Хафтар уже прибыл в Москву. Саррадж прибудет туда в понедельник», — заявил он.