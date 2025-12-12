Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира

Фидан призвал Европу помочь Украины «сделать непростой выбор» по вопросу о территориях. 13 декабря в Париже пройдет встреча США, Украины и европейских союзников, где будет обсуждаться мирный план

Хакан Фидан (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

«Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Anadolu.

Он обратил внимание на продвижение российских военных в зоне военной операции.

«Здесь Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор. Действительно, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, <...> необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно», — сказал он, назвав особенно сложным для Киева земельный вопрос.

Решить вопрос о гарантиях безопасности для Украины, по его словам, также непросто. Турция продолжает содействовать мирному процессу между сторонами и готова снова принять переговоры, заключил он.

Территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине обсуждается несколько месяцев, США, ЕС и Киев предлагали разные варианты в рамках своих мирных планов. Россия настаивает на выводе украинских сил из Донбасса, президент Владимир Путин говорил, что регион исторически является территорией России и Москва вернет ее военным или любым другим путем.

По данным The Telegraph, украинские переговорщики высказали позицию, что Киев может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Публично власти Украины не раз исключали возможность территориальных уступок. При этом президент страны Владимир Зеленский 11 декабря допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из Донбасса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц 10 декабря провели совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам Мерца, обсуждалось в том числе предложение о территориальных уступках Украины. 13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как писала The Wall Street Journal, в ходе телефонного разговора Трамп призвал лидеров трех европейских стран надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана, по которому Киев, в частности, должен пойти на территориальные уступки. По сведениям Politico, США для скорого заключения мира настаивают на отказе Украины от Донбасса «так или иначе».