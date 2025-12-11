WSJ узнала, что Трамп попросил Европу надавить на Зеленского

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана, по которому Киев должен пойти на территориальные уступки и ограничить численность своей армии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, такое заявление Трамп сделал в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду. Как подчеркивает WSJ, стороны назвали разговор напряженным.

Во время телефонных переговоров Трамп вновь выступил с критикой Зеленского, что тот не ознакомился с условиями первоначального мирного плана США и не дал никакого сигнала, что готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия.

В четверг, 11 декабря, Мерц сообщил, что в ходе разговора Трампу представили предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Он отметил, что переговоры с американскими официальными лицами должны продолжиться в выходные.

Сам Трамп сказал, что европейцы пригласили его приехать на переговоры с Зеленским, но он еще не решил, ехать ли. В четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта и ему «надоели встречи просто ради встреч».

Axios сообщил, что в субботу, 13 декабря, в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана. Как рассказал источник издания, на ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы.

Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, говорил российский президент Владимир Путин. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык».