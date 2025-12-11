 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала, что Трамп попросил Европу надавить на Зеленского

WSJ: Трамп попросил Европу надавить на Зеленского для принятия мирного плана
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана, по которому Киев должен пойти на территориальные уступки и ограничить численность своей армии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, такое заявление Трамп сделал в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду. Как подчеркивает WSJ, стороны назвали разговор напряженным.

Во время телефонных переговоров Трамп вновь выступил с критикой Зеленского, что тот не ознакомился с условиями первоначального мирного плана США и не дал никакого сигнала, что готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия.

Белый дом сообщил о чрезвычайном разочаровании Трампа Россией и Украиной
Политика
Дональд Трамп

В четверг, 11 декабря, Мерц сообщил, что в ходе разговора Трампу представили предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Он отметил, что переговоры с американскими официальными лицами должны продолжиться в выходные.

Сам Трамп сказал, что европейцы пригласили его приехать на переговоры с Зеленским, но он еще не решил, ехать ли. В четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент в высшей степени разочарован обеими сторонами украинского конфликта и ему «надоели встречи просто ради встреч».

Axios сообщил, что в субботу, 13 декабря, в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана. Как рассказал источник издания, на ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС и другие спорные темы.

Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, говорил российский президент Владимир Путин. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык».

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Луценко
Дональд Трамп Франция Германия Великобритания Украина мирный план Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
