Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп пообещал Украине помощь с гарантиями безопасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Гарантии безопасности Украины — необходимый фактор для достижения урегулирования, заявил Трамп. Путин отмечал, что безопасность Украины не должна быть обеспечена за счет России

США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, назвав их предоставление необходимым фактором для достижения прекращения конфликта. Трансляция шла на YouTube.

«Я думал, мы были очень близки к заключению сделки с Россией... мы были очень близки к заключению сделки с Украиной», — добавил он. По словам американского лидера, за исключением президента Украины Владимира Зеленского, «этим людям очень нравится концепция сделки».

Трамп отметил, что достичь урегулирования не просто, в том числе из-за вопроса территорий, но США хотят добиться прекращения боев и того, чтобы «убийства прекратились».

Politico сообщило, что переговоры о гарантиях Украине стали «неловкими»
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Республиканец заявил, что Соединенные Штаты никак не вовлечены в конфликт России и Украины, за исключением переговоров, но отметил, что Вашингтон продает оружие странам НАТО, которое впоследствии получает Киев.

Трамп также допустил, что представители США примут участие во встрече с представителями Европы и Украины, если будет хороший шанс на мирную сделку. Переговоры пройдут в Париже 13 декабря.

Зеленский 11 декабря сообщил, что украинская и американская делегации обсудили предоставление Киеву гарантий безопасности после завершения конфликта. В переговорах участвовали государственный секретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпредставитель США Стив Уиткофф, а также зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Президент Украины не привел подробностей, отметив только, что четкое понимание гарантий появится «в ближайшем будущем».

Предоставление гарантий Украине предусмотрено мирным планом США. Как писал ZN.ua, в документе из 20 пунктов Киеву обещают гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора. В случае нападения на Украину России грозят «сильный военный ответ» и возобновление всех санкций. Если же Украина нападет на Россию, то лишится всех своих гарантий.

Над гарантиями также работают страны «коалиции желающих».

Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Todayсогласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. «Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России», — сказал он. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии для Украины должны быть надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей.

