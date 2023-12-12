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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины ответил на вопрос о Залужном

Министр Умеров: вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного не стоит
Сюжет
Военная операция на Украине
Заявлению Умерова предшествовала их встреча с Залужным, во время которой они вместе поздравляли украинских военных с Днем сухопутных войск. О конфликте Зеленского и Залужного писали СМИ. Киев настаивает, что его нет
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Вопрос об отставках в командовании Вооруженных сил Украины не обсуждается, заявил министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисов Спрудсом. Умерова спросили, планируется ли отставка главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?» — сказал министр (цитата по изданию «Страна»).

Незадолго до заявления Умерова Минобороны Украины опубликовало фотографии министра вместе с Залужным, которые, как сообщили в ведомстве, посетили позиции ВСУ на восточном направлении и поздравили военнослужащих с Днем сухопутных войск. Умеров вручил военным государственные награды. На одном из кадров изображены Залужный, командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский, а также Умеров.

Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома
Политика
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа)

В последние месяцы западные и украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Источник The Economist описывал их отношения как «ужасные», об их разногласиях по поводу контрнаступления писали The Times и The Financial Times. По данным «Украинской правды», Залужный на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином в ноябре жаловался, что офис президента Украины мешает ему работать. В офисе президента Украины и в Верховной раде информацию о конфликте Зеленского и Залужного опровергали. 

«Страна» со ссылкой на источник писала, что Владимир Зеленский хотел бы организовать президентские выборы в 2024 году (публично он говорил, что голосование «не ко времени), но Залужный представляет собой проблему. Собеседник издания говорил, что выборы не объявят, пока офис президента не получит гарантий, что главком ВСУ не будет в них участвовать.

Соцопрос группы «Рейтинг», который приводила «Страна», показывает, что уровень доверия украинцев Залужному достигает 82%. В случае гипотетических выборов у Зеленского было бы преимущество и в первом, и во втором туре, но Залужный отставал бы от него на несколько процентных пунктов, говорилось в исследовании.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Рустем Умеров Валерий Залужный Владимир Зеленский отставка
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