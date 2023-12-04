«УП» узнала об опасениях Киева из-за риска сделать Залужного суперзвездой

Отставка главкома ВСУ может сделать из него «суперзвезду» украинской политики, поэтому значительная часть офиса президента Украины выступает против нее, пишет «УП». Вероятность отставки, однако, есть из-за конфликта с Зеленским

Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

В ходе ноябрьского визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный жаловался на то, что офис президента Украины мешает ему работать, заявил «Украинской правде» один из чиновников Сил обороны.

Издание отмечает, что президент Владимир Зеленский создал параллельные треки для прямых контактов с военным руководством, например с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или воздушных сил Николаем Олещуком в обход Залужного. Это облегчает работу президента, но дестабилизирует работу главнокомандующего армии, поскольку часть информации он узнает от своих подчиненных только на ставках, пишет «УП».

«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — объяснил человек из близкого окружения Залужного.

Данные о жалобах Залужного Остину дошли до Зеленского, что, по словам собеседника издания, «не способствует доверию» между главой государства и главкомом. «УП» отмечает, что это может перевести вопрос отставки Залужного из гипотетической плоскости в практическую.

Однако значительная часть офиса президента Украины выступает против отставки главкома ВСУ, поскольку там понимают, что это сделает Залужного «суперзвездой украинской политики», рассказали источники издания в окружении Зеленского. Отмечается, что Залужный пользуется большим доверием у украинцев, чем президент, согласно недавним опросам.

«Страна» писала, что Киев отказывается проводить президентские выборы весной 2024 года, пока не добьется гарантий того, что главком не станет кандидатом. «Офис президента сейчас хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы. А если таких гарантий дано не будет, то попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — отметил собеседник издания.

Зеленский объяснял отказ от выборов военным положением в стране.

В конце ноября высокопоставленный источник The Economist в правительстве Украины заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным, который длится с прошлого года, перешел в «открытое противостояние» из-за провала контрнаступления. Издание отметило, что отношения между президентом и главкомом сейчас нельзя охарактеризовать иначе, как «ужасные».

До этого Залужный в колонке для The Economist заявил, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский не согласился с мнением Залужного и отметил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. По словам президента, усталость людей от конфликта естественна. «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю», — сказал он.

В Киеве отрицали конфликт между Зеленским и Залужным. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе», подчеркнув, что речь идет «не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи».