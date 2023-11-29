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Политика ,  
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Спикер Рады назвал слухами сообщения о конфликте Зеленского и Залужного

Председатель Рады назвал слухами сообщения о конфликте Зеленского и Залужного
Валерий Залужный&nbsp;и Владимир Зеленский
Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Между политическим руководством Украины и командованием Вооруженных сил нет разногласий, заявил спикер Верховной рады страны Руслан Стефанчук.

«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — сказал Стефанчук в интервью изданию Politico.

По его словам, сообщения о разногласиях между украинским правительством и военными — это «слухи» и «российская пропаганда», которая распространяется по «российским каналам».

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Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Валерий Залужный

Британская газета The Times в октябре со ссылкой на украинских силовиков сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях о ходе украинского контрнаступления. По данным издания, главком считает, что контрнаступление завершено, Украине нужно удерживать территории и готовиться к операции в следующем году. Президент придерживается иного мнения, написала The Times.

1 ноября в журнале The Economist вышла колонка Залужного, в которой среди прочего говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение, а также о недостатке оружия в украинской армии. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский не согласился с мнением Залужного и отметил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. По словам президента, усталость людей естественна. «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю», — сказал он.

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Позднее, 7 ноября, депутат Верховной рады Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что глава Минобороны Рустем Умеров внес представление об увольнении Залужного. Некоторое время спустя Арьев удалил пост. Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко опроверг информацию о готовящемся увольнении главкома ВСУ, а Умеров назвал ее вбросом.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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