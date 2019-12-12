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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
По словам президента, основной закон страны с каждым годом «воспринимается все более цельным документом», а его нового осмысления требует «сама жизнь»

Толкование и интерпретация отдельных положений Конституции и самого закона в целом — это непрерывный процесс. Об этом на встрече с судьями Конституционного суда заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, за 26 лет с момента принятия Конституции, казалось, что «с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались», что все ее «прочли, поняли и точно все понимают». Однако, это не так, считает Путин. По его словам, «интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции».

В частности, декларирование прав в Конституции «не означает, к сожалению, на практике их соблюдение». По мнению президента, нужны «четкие, отлаженные механизмы», которые позволят не умалять права и свести к минимуму их отрицание.

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Число желающих изменить Конституцию россиян выросло в полтора раза

Президент добавил, что изначально на Конституцию ссылались из-за уважительной риторики, в то же время сейчас дух основного документа «стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы».

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».

Политика
Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции

В октябре 2018 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сказал, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями». В Кремле слова главы КС назвали личной точкой зрения и подчеркнули, что администрация президента не собирается менять ее текст.

Со своими предложениями об изменении основного закона России в июле выступил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, он предложил не изменять «базовые положения», которые «незыблемы», а поговорить о том, чтобы добиться реализации эти положений, адаптировав их «к новым вызовам и требованиям времени». В частности, он предложил ввести в закон положение, которое позволило бы Госдуме участвовать в формировании правительства. Кремль также называл эти предложения Володина дискуссионными.

Как показал в 2019 году опрос Фонда общественного мнения, за пересмотр Конституции и внесение в закон правок высказались 68% россиян. Годом ранее, в 2018-м, этой точки зрения придерживались 66% опрошенных. 54% респондентов назвали российскую Конституцию хорошей, противоположное мнение выразили 22% граждан.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Основной закон страны был принят на референдуме в 1993 году.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Конституция, Владимир Путин
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