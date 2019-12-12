Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

По словам президента, основной закон страны с каждым годом «воспринимается все более цельным документом», а его нового осмысления требует «сама жизнь»

Толкование и интерпретация отдельных положений Конституции и самого закона в целом — это непрерывный процесс. Об этом на встрече с судьями Конституционного суда заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, за 26 лет с момента принятия Конституции, казалось, что «с ее небольшим по объему текстом уже детально разобрались», что все ее «прочли, поняли и точно все понимают». Однако, это не так, считает Путин. По его словам, «интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции».

В частности, декларирование прав в Конституции «не означает, к сожалению, на практике их соблюдение». По мнению президента, нужны «четкие, отлаженные механизмы», которые позволят не умалять права и свести к минимуму их отрицание.

Президент добавил, что изначально на Конституцию ссылались из-за уважительной риторики, в то же время сейчас дух основного документа «стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы».