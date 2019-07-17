Володин представил свои предложения по изменению российской Конституции

Поправки в основной закон страны, по мнению спикера Госдумы, должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти в России. Для этого, считает Володин, надо позволить нижней палате парламента участвовать в формировании кабмина

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскрыл суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в Конституцию. Этому вопросу посвящена его статья, которую в среду публикует «Парламентская газета».

Речи об изменении или пересмотре «базовых положений» Конституции в этом смысле, заверил Володин не идет: «Эти нормы незыблемы». Однако вместе с этим, считает парламентарий, «необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации» этих положений, и о том, как адаптировать их «к новым вызовам и требованиям времени».

Анализа при обсуждении этого вопроса, по мнению Володина, заслуживает ст. 7 Основного закона, в которой говорится, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». За 25 лет существования российской Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось, уверен Володин. «Требования выше. Стандарты современнее», — отметил он.

Кроме того, реализацию норм Конституции, полагает спикер Госдумы, в этом смысле нужно учитывать не только в действующем законодательстве, но и в том, которое будет «разработано в ближайшие годы». «Речь идет, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях и робототехнике», — пояснил парламентарий, заметив, что во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека и конституционных принципов.