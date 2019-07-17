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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Политика ,  
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Володин представил свои предложения по изменению российской Конституции
Поправки в основной закон страны, по мнению спикера Госдумы, должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти в России. Для этого, считает Володин, надо позволить нижней палате парламента участвовать в формировании кабмина
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскрыл суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в Конституцию. Этому вопросу посвящена его статья, которую в среду публикует «Парламентская газета».

Речи об изменении или пересмотре «базовых положений» Конституции в этом смысле, заверил Володин не идет: «Эти нормы незыблемы». Однако вместе с этим, считает парламентарий, «необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации» этих положений, и о том, как адаптировать их «к новым вызовам и требованиям времени».

Анализа при обсуждении этого вопроса, по мнению Володина, заслуживает ст. 7 Основного закона, в которой говорится, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». За 25 лет существования российской Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось, уверен Володин. «Требования выше. Стандарты современнее», — отметил он.

Кроме того, реализацию норм Конституции, полагает спикер Госдумы, в этом смысле нужно учитывать не только в действующем законодательстве, но и в том, которое будет «разработано в ближайшие годы». «Речь идет, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях и робототехнике», — пояснил парламентарий, заметив, что во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека и конституционных принципов.

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На практике следование этим нормам, считает Володин, должны обеспечивать «согласованные действия всех ветвей и органов власти». Но «необходимый баланс» в этой сфере, по мнению спикера Госдумы, присутствует не во всех действиях законодательной и исполнительной властей страны. Восстановить его, считает депутат, могло бы новое положение Конституции, которое позволило бы нижней палате парламента участвовать в формировании правительства

Сегодня «на практике», считает Володин, этим занимается сам председатель кабмина, президент принимает решение на основе представления от премьер-министра, а Дума только утверждает решение главы государства. Таким образом, кандидатуры в кабмин президент составляет «без возможности опереться на альтернативную позицию», уверен парламентарий. «Было бы правильно», чтобы Госдума, по его мнению, «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов правительства.

Это, уверен Володин, обеспечивало бы «более высокий уровень ответственности в работе членов кабмина» и «способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти».

Это уже не первый раз, когда спикер Госдумы предлагает провести оценку положений Конституции. Впервые об этом Володин высказался в декабре прошлого года. В январе он предложил «уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения».

До этого, в октябре прошлого года, о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями», говорил также глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В декабре внесение поправок к Конституции допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

В Кремле, комментируя возможные изменения, в конце 2018 года утверждали, что «пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вячеслав Володин, Конституция России, изменения
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