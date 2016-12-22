Путин сравнил Конституцию с живым организмом

Основной закон сравним с живым организмом, способным к развитию, заявил президент Владимир Путин на приеме по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие, — сказал президент. — Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм». Глава государства отметил, что Основной закон является фундаментом и одновременно вершиной российского законодательства.

«Во всех сферах есть колоссальный потенциал развития, предопределенный Конституцией, — отметил Путин. — Четкие прямые предписания в самых принципиальных моментах гармонируют со значительной свободой для правотворческих инициатив, для проведения гибкой политики, принятия эффективных управленческих решений».

12 декабря в России отмечается День Конституции. В этом году ей исполняется 25 лет — Основной закон страны был принят на референдуме в 1993 году.

В начале октября за «точечные изменения» в Конституции выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин, опубликовавший статью в «Российской газете». В Кремле, тем не менее, назвали статью главы КС «личным мнением», заявив, что работа над изменением Конституции не ведется.

Согласно опросу ФОМ, более 2/3 россиян (69%) считают, что Конституция нарушается в той или иной мере. Лишь 8% граждан верят, что Основной закон в России не нарушают.