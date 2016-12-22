В Кремле назвали предложения Зорькина по Конституции его личным мнением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о реформировании правовой системы и необходимости поправок в Основной закон в Кремле считают его личной точкой зрения. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Могу сказать, что в администрации президента пока какой-либо работы в этом плане не ведется», — добавил Песков.
Накануне вечером «Российская газета» опубликовала статью Зорькина «Буква и дух Конституции», в которой глава КС, в частности, отметил, что в Основном законе остаются недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями».
Зорькин в начале статьи пишет, что призывы к кардинальным конституционным реформам вызывают у него тревогу. Представления о том, что текст Основного закона надо менять коренным образом, «не просто поверхностны и недальновидны, но и опасны», подчеркивает глава КС.
Среди недостатков Конституции он тем не менее отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов», а также перегиб в сторону исполнительной ветви власти. Полномочия между президентом и правительством разделены недостаточно четко, также пишет Зорькин. Еще он отметил наличие проблем с определением в Конституции статуса прокуратуры и администрации президента.
В своей статье Зорькин также изложил свое мнение о сложившейся в России политической системе, предупредив о застое, с которым может столкнуться страна. Чтобы его избежать, по его мнению, нужна двухпартийная политическая система.