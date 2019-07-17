Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию

Спикер Госдумы в своей статье предложил наделить нижнюю палату парламента правом участвовать в формировании кабмина. Это, считает он, ликвидирует дисбаланс ветвей власти. В Кремле идеи Володина сочли дискуссионными

Вячеслав Володин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Широкий резонанс получила эта статья. Это точка зрения спикера нижней палаты, одного из членов высшего руководства страны, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение и личную точку зрения. Сейчас она дискутируется», — отметил официальный представитель главы государства.

Речь идет о публикации, которая вышла ранее в среду, 17 июля, в «Парламентской газете». Базовые положения Конституции Володин предложил не трогать, однако обратил внимание на необходимость добиться более и максимально качественной их реализации на практике, а также адаптировать эти положения «к новым вызовам и требованиям времени».

По мнению спикера нижней палаты парламента, необходимо обсудить ст. 7 Основного закона, в которой идет речь о том, что политика России как социального государства направлена на то, чтобы создать условия, обеспечивающие «достойную жизнь и свободное развитие человека». Володин указал, что за 25 лет существования современной редакции Конституции наполнение этих понятий, не имеющих «четкого теоретического описания», изменилось.