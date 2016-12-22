Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции

Среди недостатков Конституции председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал перегиб в сторону исполнительной власти и недостаточно четкое разделение полномочий между президентом и правительством

Валерий Зорькин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений», сказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в интервью «Российской газете». Отрывок из интервью издание опубликовало на своем сайте.

Среди таких недостатков Зорькин отметил разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, рассказал он.

Зорькин также отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».

Отдельно глава КС упомянул ст. 12 Конституции. В действующей сейчас редакции говорится: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

По мнению Зорькина, это «дает повод к противопоставлению» местных и федеральных органов власти, однако первые являются нижним уровнем публичной власти в России.

Конституция была принята в декабре 1993 года. Ее главы 1, 2 и 9, которые содержат положения об основах конституционного строя, о правах и свободах и о порядке пересмотра положений Конституции, не могут быть пересмотрены без принятия нового документа. Исправления возможны в главах, посвященных федеративному устройству, ветвям и органам власти, составу федерации.

Так, с 31 декабря 2008 года вступили в силу поправки, увеличивающие срок полномочий президента и Госдумы, а также обязывающие правительство ежегодно отчитываться перед парламентом. В феврале 2014 года из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда, а также расширены полномочия президента по назначению прокуроров. В том же году были внесены изменения о назначении президентом дополнительных представителей в Совете Федерации.

После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, избравшегося на четвертый срок, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. «Пока я никаких реформ не планирую», — ответил тогда президент.