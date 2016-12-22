ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,25 EUR Нал. 76,99 75,93 USD Бирж. 66,81 +0,25 EUR Бирж. 76,53 +0,05 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6610,30 -44,40 IMOEX 2453,13 -0,05% RTSI 1156,55 -0,15% Brent 84,01 +0,49% DJIA 26439,02 -0,21% Nasdaq 7756,58 +0,26%
Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции
Лента новостей
В РЖД оспорили версию «Новотранса» о причинах обрушения моста в Приамурье 17:05, Общество Что нужно знать о срывах сроков строительства дома: 8 фактов 17:02, Недвижимость Суд приговорил бывшего вице-президента Гватемалы к 15,5 годам тюрьмы 17:01, Политика В РЖД опровергли дебош Мамаева и Кокорина в «Сапсане» 16:58, Общество Минфин возобновит попытки увеличить госдолг России 16:52, Quote Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 16:47, РБК и Мираторг Украинские военные вывезли 56 тыс. т боеприпасов из загоревшихся складов 16:44, Общество Райффайзенбанк выступил соорганизатором синдицированного кредита для УГМК 16:40, Пресс-релизы Кто такие Чепига и Мишкин. Главное 16:40, Политика Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции 16:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 16:15, РБК и Canon Суд оштрафовал пролетевшего под мостом в Петербурге пилота вертолета 16:11, Общество Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец» 16:06, Бизнес Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное 15:59, Общество Подравшиеся в парижском аэропорту Орли рэперы получили условные сроки 15:54, Общество Три человека погибли после наезда троллейбуса на остановку в Орле 15:51, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 15:49, РБК и Mastercard Как работают крупнейшие криптобиржи: обзор доклада прокурора Нью-Йорка 15:48, Крипто 7 квартир с экзотичным ремонтом на продажу в Москве 15:44, Недвижимость ЦБ допустил отсрочку ужесточения требований к капиталу для банков 15:44, Финансы Стали известны подробности размещения российских военных в Ливии 15:30, Политика ВСУ провели учения по отражению высадки десанта на Азовском море 15:29, Политика Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России 15:27, Политика В Болгарии в связи с убийством журналистки задержали гражданина Румынии 15:17, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 15:08, РБК и Мираторг Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях 15:04, Экономика Из-за хищений почти 190 млн руб. в институте Минобороны возбудили дело 14:58, Общество Российская премьер-лига осудила «хулиганов» Мамаева и Кокорина 14:56, Общество
Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции
Политика, 16:23
0
Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции
Среди недостатков Конституции председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал перегиб в сторону исполнительной власти и недостаточно четкое разделение полномочий между президентом и правительством
Валерий Зорькин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений», сказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в интервью «Российской газете». Отрывок из интервью издание опубликовало на своем сайте.

Среди таких недостатков Зорькин отметил разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, рассказал он.

Зорькин также отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».

Совфед переназначил Зорькина главой Конституционного суда
Политика

Отдельно глава КС упомянул ст. 12 Конституции. В действующей сейчас редакции говорится: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

По мнению Зорькина, это «дает повод к противопоставлению» местных и федеральных органов власти, однако первые являются нижним уровнем публичной власти в России.

Конституция была принята в декабре 1993 года. Ее главы 1, 2 и 9, которые содержат положения об основах конституционного строя, о правах и свободах и о порядке пересмотра положений Конституции, не могут быть пересмотрены без принятия нового документа. Исправления возможны в главах, посвященных федеративному устройству, ветвям и органам власти, составу федерации.

Глава КС признал Россию не до конца правовым государством
Политика

Так, с 31 декабря 2008 года вступили в силу поправки, увеличивающие срок полномочий президента и Госдумы, а также обязывающие правительство ежегодно отчитываться перед парламентом. В феврале 2014 года из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда, а также расширены полномочия президента по назначению прокуроров. В том же году были внесены изменения о назначении президентом дополнительных представителей в Совете Федерации.

После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, избравшегося на четвертый срок, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. «Пока я никаких реформ не планирую», — ответил тогда президент.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Валерий Зорькин , Конституция
Главное
Аналитики оценили масштаб рецессии в 2019 году при жестких санкциях Экономика
Материалы по теме
Минфин назвал антиконституционным меняющий цену полисов ОСАГО коэффициент Общество
Половина россиян высказались за президентство Путина после 2024 года Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter