Военная операция на Украине⁠,
Власти ЮАР заявили об обращении 17 граждан из «окружения в Донбассе»

Власти ЮАР заявили о просьбе о помощи 17 граждан из «окружения в Донбассе»
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчины обратились к властям ЮАР за помощью, их «заманили» под предлогом контрактов, заявила Претория, не уточнив, к какой армии они присоединились. Ранее о помощи попросили 40 участников боев на стороне Киева из Колумбии
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) получили сообщения о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Винсент Магвенья, передает IOL.

Согласно его сообщению, 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет «заманили присоединиться к силам наемников под предлогом выгодных трудовых контрактов». Магвенья рассказал, что 16 молодых людей родом из провинции Квазулу-Натал, еще один — из Восточно-Капской провинции.

Он отметил, что, согласно Закону об иностранной помощи от 1998 года, гражданам и организациям из ЮАР запрещено предлагать или оказывать военную помощь иностранным государствам или служить в иностранных вооруженных силах без разрешения правительства республики.

«Власти ЮАР получили обращения 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые попали в окружение в Донбассе. Граждане ЮАР под предлогом выгодных контрактов на работу были обманом вовлечены в ряды наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Президент Сирил Рамафоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей для участия в этой, по-видимому, наемнической деятельности. Правительство Южной Африки работает по дипломатическим каналам, чтобы добиться возвращения этих молодых людей после их призывов о помощи в возвращении домой», — заявил Магвенья.

В сообщении не уточняется, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью.

РБК направил запрос в посольство ЮАР в России и в посольство России в ЮАР.

Власти ЮАР предостерегли женщин от предложений о работе в России
Политика
Фото:VladanRadulovicjhb / Shutterstock

В начале октября группа из 40 колумбийских военных, участвовавших в боях на стороне Киева, записала обращение к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой помочь им в возвращении домой. В распространившемся видео мужчины, подавшие заявления на увольнение со службы, рассказывают о плохом обращении и обмане в выплатах обещанного денежного довольствия.

«Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но <...> они [украинцы] на самом деле обманули нас и посадили в автобус, и мы не знали, куда едем», — заявил один из военных Энерлин Эстебан Остен Куадрадо.

Как писало издание Semana, когда колумбийцы в автобусе уже подъезжали к границе, их задержали украинские военные, их дальнейшая судьба неизвестна.

В ноябре 2024 года Колумбия совместно с Россией создала рабочую группу для мониторинга ситуации с колумбийскими наемниками в зоне военной операции на Украине. Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо тогда подчеркнул, что власти страны отрицательно относятся к участию своих граждан в вооруженных конфликтах по всему миру.

В июле замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил, что в стране работают над законопроектом, направленным на регулирование участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
ЮАР наемники обман Сирил Рамафоса Донбасс
