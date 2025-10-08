Глава Колумбии обвинил Киев в отношении к наемникам как к низшей расе

Колумбийские граждане, отправившиеся на Украину как наемники, недавно попросили президента страны помочь им вернуться домой. Густаво Петро теперь заявил, что к ним относятся как к низшей расе и используют их как пушечное мясо

Густаво Петро (Фото: Cristian Bayona / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Колумбийцы, воюющие на Украине, должны вернуться оттуда, к этому их призвал президент Колумбии Густаво Петро в Х.

«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе. Я призываю колумбийских наемников, которых используют как пушечное мясо и направляют компании из Майами, немедленно вернуться в свою страну», — написал он. Так он прокомментировал пост в X колумбийского издания Noticias Caracol, в котором говорится об удержании на Украине 35 колумбийских наемников, которые отказались подписывать новый шестимесячный контракт.

Несколько дней назад журнал Semana сообщил о записанном колумбийцами на Украине обращении к Петро, в котором военные попросили президента содействовать их возвращению на родину. Группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении, утверждала, что с ними после этого плохо обращались, затем отправили на автобусе в неизвестном направлении под предлогом выезда с Украины и возвращения домой. Один из военных, Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что хотя ему вернули паспорт и одобрили заявление о выезде, он не смог пока покинуть Украину.

Зимой The Wall Street Journal писала, что Колумбия стала «золотой жилой» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом, в частности на Украине. Газета побеседовала с одним из отправившихся служить в ВСУ бойцов, 40-летним Джонни Пинильей. Он 12 лет сражался с повстанцами в Колумбии, уволился из армии в 2014-м, следующие годы работал охранником бизнесменов, а в 2023 году добровольно вступил в ВСУ. «Война — единственное ремесло, которым я владею», — сказал он.

В июне российский суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, взятого в плен в Курской области, к 28 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК), терроризм (ч. 2 ст. 205), незаконное пересечение госграницы (ст. 322), контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 226.1) и незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222). Следствие установило, что он в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и за материальное вознаграждение участвовал в нападении украинских войск на Курскую область.