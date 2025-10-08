 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Колумбии обвинил Киев в отношении к наемникам как к низшей расе

Президент Колумбии обвинил Киев в использовании колумбийцев как пушечного мяса
Сюжет
Военная операция на Украине
Колумбийские граждане, отправившиеся на Украину как наемники, недавно попросили президента страны помочь им вернуться домой. Густаво Петро теперь заявил, что к ним относятся как к низшей расе и используют их как пушечное мясо
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Cristian Bayona / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Колумбийцы, воюющие на Украине, должны вернуться оттуда, к этому их призвал президент Колумбии Густаво Петро в Х.

«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе. Я призываю колумбийских наемников, которых используют как пушечное мясо и направляют компании из Майами, немедленно вернуться в свою страну», — написал он. Так он прокомментировал пост в X колумбийского издания Noticias Caracol, в котором говорится об удержании на Украине 35 колумбийских наемников, которые отказались подписывать новый шестимесячный контракт.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Несколько дней назад журнал Semana сообщил о записанном колумбийцами на Украине обращении к Петро, в котором военные попросили президента содействовать их возвращению на родину. Группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении, утверждала, что с ними после этого плохо обращались, затем отправили на автобусе в неизвестном направлении под предлогом выезда с Украины и возвращения домой. Один из военных, Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, рассказал, что хотя ему вернули паспорт и одобрили заявление о выезде, он не смог пока покинуть Украину.

Зимой The Wall Street Journal писала, что Колумбия стала «золотой жилой» для вербовщиков военных для участия в конфликтах за рубежом, в частности на Украине. Газета побеседовала с одним из отправившихся служить в ВСУ бойцов, 40-летним Джонни Пинильей. Он 12 лет сражался с повстанцами в Колумбии, уволился из армии в 2014-м, следующие годы работал охранником бизнесменов, а в 2023 году добровольно вступил в ВСУ. «Война — единственное ремесло, которым я владею», — сказал он.

В июне российский суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, взятого в плен в Курской области, к 28 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК), терроризм (ч. 2 ст. 205), незаконное пересечение госграницы (ст. 322), контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 226.1) и незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222). Следствие установило, что он в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и за материальное вознаграждение участвовал в нападении украинских войск на Курскую область.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Колумбия наемники Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Колумбийские военные попросили своего президента вывезти их с Украины
Политика
Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан
Политика
The Times узнала о самоубийстве воевавшего за ВСУ британского наемника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ выросло до 11 Политика, 18:24
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса Общество, 18:19
Инвестиции Блаватника в спортивный стриминг превысили $7 млрд Бизнес, 18:15
Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год Спорт, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-кондитер Коркунов выплатит кредиторам по мировому соглашению ₽609 млн Бизнес, 18:08
ЦБ сохранил официальный курс доллара на 9 октября ниже ₽82 Инвестиции, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины Политика, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был стрелявшему $3,6 млн Общество, 17:57
Коннор подписал рекордный контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на $96 млн Спорт, 17:54
Госдума отклонила законопроект о защите ипотечников от банкротства Недвижимость, 17:50
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента Политика, 17:47
Багреева рассказала о перспективах внедрения цифрового рубля в госсекторе Город, 17:46