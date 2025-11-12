 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT узнала о попытке советника Стармера наладить канал связи с Россией

Джонатан Пауэлл в начале года позвонил Юрию Ушакову, чтобы донести до России позицию Британии и других стран ЕС относительно Дональда Трампа и Украины, но беседа прошла не очень удачно, пишет FT
Джонатан Пауэлл
Джонатан Пауэлл (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался наладить контакт связи с российскими властями, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

В начале этого года Пауэлл позвонил помощнику российского президента Юрию Ушакову с целью донести позицию Великобритании и стран Евросоюза до Москвы. Разговор состоялся на фоне опасений Европы из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Украины.

По данным источников, беседа прошла «не очень удачно» и не привела к созданию неофициального канала связи с ближайшим окружением президента Владимира Путина.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Песков назвал Британию одним из лидеров «лагеря сторонников войны»
Политика
Дмитрий Песков

Один из британских чиновников в разговоре с FT не стал отрицать, что Пауэлл предпринимал подобную попытку. Он добавил, что в последние месяцы советник Стармера не разговаривал с Ушаковым, в том числе во время саммита Трампа с Путиным на Аляске 15 августа. В канцелярии британского премьера отметили, что диалог с российским правительством ведется регулярно, в том числе через посольство в Москве.

По словам европейского чиновника, инициатива Пауэлла обеспокоила некоторых союзников. Те считают, что подобные действия могут вызвать недовольство администрации Трампа на фоне попыток ЕС и США усадить Россию за стол переговоров с Украиной посредством санкций. Москва считает санкции незаконными.

Кремль заявлял, что пауза в мирном процессе возникла из-за Украины и европейских стран, которые «провоцируют» Киев на продолжение боевых действий. Россия, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, по-прежнему открыта для урегулирования политико-дипломатическими средствами.

